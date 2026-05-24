Özgür Özel ve arkadaşları CHP olanakları tüketinceye kadar yeni parti kurmayacak veya ellerinin altındaki partiyi aktifleştirmeyecekler. Yargıtay kararını da bekliyorlar.

Karşılıklı hamleler içindeler; yargının veya Saray’ın atanmış eski lideri ile seçilmiş CHP başkanı. Kılıçdaroğlu atanmış başkanlığını CHP’nin her kademesinde gerçekleştirmeye başlıyor. KK’yi tanıyanlar adım adım gittiğini ve yapacaklarını zamana yaydığını bilirler.

Şu aşamada CHP içinde yalnız adam (veya yalnız kurt mu deseydim?).

İl örgütleri, daha ilçe örgütleri, belediye başkanları ve 120’ye yakın milletvekili Özgür Özel ile birlikte hareket ediyor. Partide güç merkezi büyük bir ağırlıkla seçilmiş başkanda.

Ben orta vadeli düşünen tüm bu kadronun ağırlıklı olarak Özgür Özel’in yanında olacağını görüyorum.

YÜZDE 2’LERE İNER

Bu hem gönül ve fikir birliği açısından böyle hem de muhtemel genel seçimde, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği, Özgür Özel’in KK’nin partisini yüzde 2’lere indireceğini kesinlikle gördükleri için böyle. 20 kadar milletvekili atanmış başkanın yanında kalır. Bunun nedeni de ta başından beri KK ile hareket ediyorlar. Seçilmiş ve kitleyi arkasına alan partide bir şansları zaten yok.

KK ve ekibinin bir seçimlik “canı” olduğunu ileri sürüyorum.

Bu açılardan; Kemal Bey güçlenince belediye başkanları ve milletvekillerinden pek çok kişinin atanmışın yanına kayacağını ileri süren, gerçeği atlayan sözde bağımsız iddiaların bir zemini yok.

HEDEFİ ÖNCELİKLE İMAMOĞLU

45 günde kurultay istiyor Özür Özel ve partisi.

Kemal Bey’in ise bunu kabul etmesinin bir zemini yok. Çünkü CHP içinde çok yönlü operasyonlarını sürdürebilmek veya gerçekleştirmek için en az altı aya ihtiyacı var.

Hedefinde tabii ki öncelikle İmamoğlu var. Ona göre “baş ahlaksız” o. Partiyi “parasıyla satın aldığı” gibi zırvalar ileri sürüyor. Bence Silivri’ye, mahkemeye başvursun ve iddialarının kanıtını göstersin. Kestirme yol olur.

Ama İmamoğlu’nu partiden atması veya üyeliğini askıya alması zor, milyonlar Ekrem Bey’in arkasında.

Ama öncelikle başka suçlananlara karşı operasyon gerçekleştirebilir.

KOPUŞ NOKTASI 45 GÜN MÜ

Mümkündür. Kemal Bey’in ilk konuşmasına bakarsanız; partiyi, üyeleri, seçmeni bana karşı kışkırtmayın diyor. Bir de hakaret etmeyin. Burada CHP seçmeninin kendisini kabul etmesini arzu ettiği net olarak anlaşılıyor.

Özgür Özel’in Kemal Bey’e uzun bir vade tanıyacağını sanmam. Bu ancak Kemal Bey’in operasyonlarını gerçekleştirmesi için ona gerekli zamanı tanımak anlamına gelir.

Kemal Bey ile de yüz yüze görüşmek ancak kurultay ilanını gazetelerde gördükten sonra mümkün görüyor. Kemal bey ile teknik konuları konuşmak için bir heyeti gönderecek gibi.

YENİ PARTİ?

Partiyi atanmışa, AKP’nin yargı kollarının uzantılarına teslim etmeyiz diyor Özel.

Bu tavır net.

Meclis’te mücadele edecek.

Fakat gelişmeler kısa sürede CHP içinde varlıklarını mümkün kılmayabilir.

Süreç dinamik, değişken.

Şüphesiz buna karşı, duruma göre hareket edeceklerdir. Hayat onları Yargıtay’dan olumlu haber gelmez ve KK’nin kurultayı bilinmez tarihe erteleme girişimleri söz konusu olursa ellerinin altındaki partiye dinamizm kazandırmaya itecektir.

Bülent Ecevit örneği DSP var. Kitleler gerçeğin arkasından gidecektir, bu kesin bilgi.

Yeter ki vakit geç olmasın ve radikal karar almaya beyinler hazır olsun.