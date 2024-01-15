PKK terörü ve siyaset

15 Ocak 2024 Pazartesi

Aralık ayında 12 asker, geçtiğimiz hafta 9 asker, PKK terörü nedeniyle yaşamını yitirdi.

NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye’nin yaklaşık 40 yıldır PKK terörünü bertaraf edememiş olması olağan bir durum değildir.

AKP’nin 21 yıldır iktidarda olduğu halde PKK terörü sorununu çözememiş olması başlı başına bir fiyaskodur.

AKP’den önceki hükümetler, iktidarda kısa süreli kaldıkları için, bu sorunu çözmek için yeterli zamana sahip değillerdi. Buna rağmen Bülent Ecevit’in başbakan olduğu dönemde, terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan yakalandı ve yargılandı, PKK’ye karşı en büyük başarı o dönemde elde edildi.

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AKP iktidarında teröre karşı mücadelede başarısız olunmasının temel nedenleri şöyle özetlenebilir:

1) Sözde “çözüm süreci” bağlamında, PKK silahlarını bırakmadan, PKK ile müzakerelerin yürütülmesi, PKK’ye karşı tavizlerin verilmiş olması, PKK’ye uluslararası ve ulusal alanda yeni bir hareket alanı ve sözde “meşruiyet” kazandırdı.

2) Suriye ile imzalanan ve teröre karşı işbirliğini içeren “Adana Mutabakatı” devre dışı bırakıldı, bunun yerine Suriye’deki yönetimi devirme operasyonu yürütüldü; Suriye’nin toprak bütünlüğü ve merkezi yönetimin otoritesi ortadan kaldırılarak, PKK’nin uzantıları olan YPG/PYD’ye alan açıldı.

3) Irak’taki merkezi hükümet ile yakın işbirliği yapılacağına, Kuzey Irak’taki özerk Kürt yönetimiyle yakın işbirliğine girildi, bu işbirliği yürütülürken de, Kürt yönetiminin PKK’ye karşı mücadele etmesi ve teröre karşı işbirliği sağlanamadı.

4) Aynı işbirliği İran ile de sağlanamadı. Terör örgütü PKK’nin büyük ölçüde İran, Irak ve Suriye topraklarında konuşlandığı bilindiği halde, bu ülke hükümetleriyle teröre karşı işbirliğinde etkili adımlar atılmadı.

5) Finlandiya’nın ve İsveç’in NATO’ya üye olması sürecinde, ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği desteği kesmesi etkili bir biçimde bir önkoşul olarak öne sürülmedi, bu konuda büyük bir taviz verildi.

6) PKK’ye karşı antiterör konusunda uzmanlaşmış komando birlikleriyle yüz yüze daha fazla mücadele edileceğine, ülkeler arası klasik savaşlarda kullanılan yöntemler benimsendi, uçakla, tankla, topla, havadan ve karadan bombardıman yoluyla teröre karşı mücadele verildi.

7) İstihbarat konusunda büyük zaaflar yaşandı, ayrıca MİT ve TSK istihbarat konusunda yeterli koordinasyonu sağlayamadı. MİT’in “sivilleşme” adı altında TSK ile bağlarının zayıflaması büyük sorunlara neden oldu.

8) PKK lideri Abdullah Öcalan yakalandıktan sonra PKK’nin fiili yöneticileri konumuna geçen Murat Karayılan ve Cemil Bayık 21 yıl boyunca yakalanamadı veya yakalanmadı; PKK üst yönetim yapısı çökertilmedi.

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PKK terörü sayesinde siyasi rant elde eden AKP ve MHP, terörü siyaset malzemesi yapacaklarına, PKK’ye karşı etkili önlemler alsalar, teröre karşı mücadele konusunda samimi olduklarını kanıtlamış olurlar.

PKK terörü 21 yılda AKP hükümeti döneminde neden bertaraf edilmemiştir?

Sorulması ve yanıtlanması gereken asıl soru budur.

Ana muhalefet partisi CHP’nin de artık, AKP’nin ve MHP’nin PKK terörü üzerinden yürüttükleri siyasetin tuzağına düşmemesi gerekmektedir.

PKK’ye karşı açık ve seçik bir tavır ortaya koymayan HDP/DEM yönetimiyle yakın ilişkiler içine girmek, CHP’nin Türkiye’nin birçok ilinde belediye seçimlerini kaybetmesine neden olacaktır.

Ayrıca, CHP’nin İstanbul’u kazanmak için HDP/DEM seçmenine gereksinim duyduğu iddiasının da sorgulanması gerekir. 2019 belediye seçimlerinde İstanbul’daki HDP tabanının tamamı CHP’ye oy vermediği gibi, HDP/DEM seçmeninin, partilerine yıllardır baskı uygulayan AKP’ye oy vermesi de olanaksızdır.