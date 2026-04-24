Temsili sistem içindeki huzursuzluk: Sağ ve sol kanat popülizminin farklı biçimleri olsa da ortak noktaları “gerçek” halkı temsil etme fikridir. Seçimlerle ilişkileri semptomatiktir: popülist hareketler referandumları tercih ederek temsili sistemi reddeder ve halka doğrudan hitap etmeyi seçerler.

Bu anlamda, temsili sistem içindeki huzursuzluğun bir belirtisidir. Halkın ihtiyaçlarını bildikleri varsayıldığından, popülist liderler halkın iradesini belirleyebilir ve aracı kurumlara pek ihtiyaç duymazlar. Seçim uygulamalarını reddetmeleri, onlara göre seçim sonuçları ile popülistlerin sonuçları arasındaki tutarsızlıkta açıkça görülmektedir: kendini ifade edemeyen (Neden? Bu bir gizem olarak kalıyor) sessiz çoğunluk, seçim prosedürlerini sorgulamaktadır.

Ancak popülizmi tamamen reddetmemeli veya bu oya yönelenleri küçümsememeliyiz. Bu taraflarla diyaloğu sürdürmeliyiz ancak birkaç kurala da uymalıyız:

- Onları demagog, ırkçı veya yalancı olarak etiketleyerek doğrudan diskalifiye etmeyin; • Gerçekçi karşı öneriler sunmalıyız;

- En antidemokratik veya ahlaki açıdan kabul edilemez açıklamaları kesin bir şekilde kınamalıyız;

- Her şeyden önce, popülizmin iki ana nedenden dolayı temsil krizinden kaynaklandığını kabul etmeliyiz: birincisi, büyük partilerin seçmen kitlesi, personel veya fikirlerini yenilemekte başarısız oldukları için erozyona uğruyor; ikincisi, bu seçmen kitlesi son derece istikrarsız hale geliyor.

Popülizmle karşı karşıya kalındığında, zorluklardan biri de iktidardaki partiler ile seçmen arasında güveni yeniden inşa etmek ve her şeyden önce uygulanabilir ve uygulanması gereken yeni, ilham verici fikirler önermektir.

Kullanımlar ve anlamlar çevresel, toplumsal, sosyoekonomik ve mali konularla ilgili olarak değişebilir. Göçmenliğe ve göçmenliğin marjinalleştirilmesinden fayda sağlayacak elitlere (özellikle üretkenliğe yönelik bir eğilim yoluyla) karşı çıkan etnosentrik ve kimlik temelli bir halkı temsil ettiğini iddia etmeyi içerebilir ve dezavantajlı orta sınıfların liberal veya illiberal çıkarlarını savunduğunu iddia etmeyi içerebilir; bu sınıflar değersizleştirilmiş veya değersizleştirilecek olsalar bile, buna göre hareket etmeyebilirler, genellikle ikiyüzlülüğe yönelik bir eğilimle, ancak yine de bu sistematik değildir ve bazen tam tersidir.

Popülizm terimi çok anlamlıdır. Kimileri popülizmi bir tarz olarak görür (dilsel olarak “halk”a yakınlık, basit “popüler” giyim tarzı vb.); kimileri ise popülizmi demagojik retoriğe indirger.

Bir popülisti tanımlamak için en önemli yönün, önceki ikisine ek olarak, kendilerini “gerçek halkın” temsilcisi, yani sessiz çoğunluğun meşru temsilcisi olarak görme konusundaki bağlılıkları olduğunu da düşünebiliriz. Peki bu çoğunluk nedir? Nüfusun tamamı, en tepedekiler (“elitler”) hariç, yani ulusal nüfusun çoğunluğu mu? Yoksa prolerterleşmiş kesiminden mi bahsediyoruz? İkinci durumda, “halk” sadece işçi sınıfıyla mı sınırlı, buna işsizler ve güvencesiz işlerde çalışanlar da mı ekleniyor? Çalışanları da dahil ediyor muyuz? Esnaf ve esnaf? Çiftçiler? Peki ya maaşlı orta sınıflar? Kısacası, popülizm terimi yanıltıcıdır.

YÜKSELİŞİNİN NEDENLERİ

Kullanıldığı farklı ülkelerde farklı anlamlar taşır: örneğin Hollanda’da, giderek daha radikal hale gelen sağcı bir partiyi (Özgürlük Partisi) ifade ederken Fransa’da ise evrim geçirmeye çalışan aşırı sağcı bir partiyi (bu durumda Ulusal Birlik) tanımlamak için kullanılır. Venezuela’da ise otoriter bir rejimi tanımlamak için kullanılır.

Fransa’da iki büyük popülist parti vardır: Ulusal Birlik (Jean-Marie Le Pen bu konuda öne çıkmıştır) ve La France Insoumise (Boyun Eğmeyen Fransa). Dahası, ikinci parti popülizmin teorisyenlerini, özellikle sol kanat popülizmini destekler: Chantal Mouffe ve Ernesto Laclau.

Popülizm çeşitlidir, bu nedenle sınırlarını tanımlamak zordur: ifadesi kökenine bağlıdır ve geliştiği ülkenin tarihiyle bağlantılıdır. Ayrıca, bu terim sıklıkla nitelendirici bir terim olarak kullanılır - bu da anlaşılmasını kolaylaştırmaz.

Çeşitli popülist partiler, 1970’lerin başlarındaki petrol şoklarından kaynaklanan ekonomik durgunluğun ardından 1980’lerin ortalarından itibaren ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Ancak, 2000’lerin başlarından itibaren önde gelen partiler haline gelmişlerdir. Dolayısıyla, bu partilerin yükselişine başka faktörler de katkıda bulunmuştur.

Bu faktörler arasında, birbirleriyle örtüşebilen unsurlar da bulunmaktadır: Avrupa şüpheciliğinin yükselişi ve egemenlik sorunu, küreselleşmenin etkisi, ekonomik korumacılık arzusu, elitlerin ve siyasi partilerin reddi ve elbette, özellikle Arap ve Müslüman ülkelerden gelen göçmenliğin reddi.