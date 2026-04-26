Daha önce bu konuda iki yazı okudunuz. İlk yazının başında bu konudaki kendi görüşümü özetle açıklamıştım. Ama önemli olan sizlerin bu konuda ansiklopedik bilgi edinmeniz. Bu, benim kişisel görüşümü öğrenmenizden daha önemli bir husus. Bu nedenle “Vikipedi”nin verdiği bilgileri aktarmaya devam ediyorum:

“Gerçek insanları” savunmak: Bu siyasi yaklaşımın savunucusu için popülist olmak son derece olumludur. Bu, insanları savunmak, onların sözcüsü olmak anlamına gelir. Olumsuz çağrışım, onu reddedenlerden gelir. Bu, bir şekilde diskalifiye etme yolu olarak kullanılır. Bu anlamda, demagoji ile eşanlamlı hale gelir.

Dahası, popülist olmadan da aşırı sağcı olunabilir. Teknokratik rejimleri düşünün. En iyi örneklerden biri, Portekiz’deki Salazar’ın “Estado Novo”sudur. Bununla birlikte, “popülist” tarz, özellikle totaliter rejimlerde (faşist İtalya, Nazi Almanya’sı) aşırı sağda çok yaygındır. Ancak bu popülizmin kendiliğinden ortaya çıkmadığı, aksine çok dikkatli bir şekilde kurgulandığı dikkate alınmalıdır. Popülizm, tam bir değişim, bir ayaklanma için baskı yapması anlamında aşırılıkçı söylem şemsiyesi altına girer. İçinde radikal tohumlar taşır.

Bu radikalizm, “gerçek halkı” savunma fikrinde kendini gösterir. “Gerçek halkı” tanımlayarak popülist lider çifte dışlama kurar: Bir yandan, bu, diğer partileri mutlaka yozlaşmış oldukları için gayrimeşru hale getirmek anlamına gelir (Bütün popülistler arasında, sol ve sağda, “hepsi çürümüş” zihniyet); öte yandan, liderin politikalarını desteklemeyen vatandaşların dışlanması söz konusudur (bu durumda düşman haline gelirler): Çünkü eğer “gerçek bir halk” varsa, ki bu mutlaka homojendir, aynı zamanda bunun bir yansıması olarak “sahte bir halk” da vardır.

Popülizmin özü, elitlerin eleştirisi değildir -aslında popülist liderler nadiren “halktan” gelir, tam tersineancak siyasi manzarada çoğulculuğun reddidir. Oysa siyasi çoğulculuk olmadan demokrasi olmaz.

TEMSİLİ SİSTEM İÇİNDEKİ HUZURSUZLUK

Sağ ve sol kanat popülizminin farklı biçimleri olsa da ortak noktaları “gerçek” halkı temsil etme fikridir. Seçimlerle ilişkileri semptomatiktir: popülist hareketler referandumları tercih ederek temsili sistemi reddeder ve halka doğrudan hitap etmeyi seçerler.

Bu anlamda, temsili sistem içindeki huzursuzluğun bir belirtisidir. Halkın ihtiyaçlarını bildikleri varsayıldığından, popülist liderler halkın iradesini belirleyebilir ve aracı kurumlara pek ihtiyaç duymazlar. Seçim uygulamalarını reddetmeleri, onlara göre seçim sonuçları ile popülistlerin sonuçları arasındaki tutarsızlıkta açıkça görülmektedir: Kendini ifade edemeyen (Neden? Bu bir gizem olarak kalıyor) sessiz çoğunluk, seçim prosedürlerini sorgulamaktadır.

Ancak popülizmi tamamen reddetmemeli veya bu oya yönelenleri küçümsememeliyiz. Bu taraflarla diyaloğu sürdürmeliyiz ancak birkaç kurala da uymalıyız:

- Onları demagog, ırkçı veya yalancı olarak etiketleyerek doğrudan diskalifiye etmemeliyiz;

- Gerçekçi karşı öneriler sunmalıyız;

- En antidemokratik veya ahlaki açıdan kabul edilemez açıklamaları kesin bir şekilde kınamalıyız;

- Her şeyden önce, popülizmin iki ana nedenden dolayı temsil krizinden kaynaklandığını kabul etmeliyiz: Birincisi, büyük partilerin seçmen kitlesi, personel veya fikirlerini yenilemekte başarısız oldukları için erozyona uğruyor; ikincisi, bu seçmen kitlesi son derece istikrarsız hale geliyor.

Popülizmle karşı karşıya kalındığında, zorluklardan biri de iktidardaki partiler ile seçmen arasında güveni yeniden inşa etmek ve her şeyden önce uygulanabilir ve uygulanması gereken yeni, ilham verici fikirler önermektir.