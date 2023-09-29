Kökendaşların savaşı!

29 Eylül 2023 Cuma

Gençlerin çoğu “Sovyetler Birliği’ni” anımsamazlar! “Sovyetler Birliği’nde” dinsizlik, “ateizm” (tanrıtanımazlık) siyasal düzenin ana ideolojisiydi...

8 Aralık 1991 tarihinde, Rusya, Ukrayna ve Belarus ortak bir görüşle, “Sovyetler Birliği’ni” resmen ortadan kaldırmaya karar verdiler. “Bağımsız Devletler Topluluğunu” ilan ettiler...

Amaçları, halkın dinsel inançlarını, ulusal kimlikleri açısından da özgürce kullanmaktı!

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Aradan çeyrek yüzyıl bile geçmemişti, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, iki ülke arasında, 2014 yılındaki anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “özel bir askeri operasyon” ilan etmesiyle başladı.

İşgal, her iki taraftan on binlerce kişinin ölümüne yol açtı... Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşadığı en büyük göçmen sorununa da neden oldu... Mayıs ayı sonuna kadar, tahmini 8 milyon insan iki ülke içinde yer değiştirdi. 3 Ekim 2022 itibarıyla 7.6 milyon Ukraynalı ülkesini terk etti!

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(Erdoğan-Zelenski)

Savaş, geçen haziran ayında Kiev yönetiminin başlattığı karşı saldırının beklenenden yavaş ilerlemesinden dolayı belli bölgelerde sıkışmış iken, son dönemde Karadeniz’deki çatışmalar şiddetlenmiş durumda!

İşin ilginç yanı Batı ülkeleri Ukrayna’ya silah açısından önemli yardımlar yapıyorlar.

İngiltere, Kiev yönetimine uzun menzilli silahlar sağlayan ilk ülke oldu. 250 kilometre menzilli Storm Shadow (Fırtına Gölge) füzeleri gönderdi...

Haziranda başlayan karşı saldırı, modern Batı silahlarıyla donatılan ve Almanya’da eğitim gören Ukraynalı askerlerin savaşa ağırlıklarını koymaları, yöneticilerini sonraki müzakerelerde güçlü bir konuma getirmek için yeterli bir bölgeyi kurtaracakları inancına dayanıyordu!

Robottyne yakınlarında, başarılı çabalara ve Rusların ihmali üzerine Ukrayna, Rusya’nın haziran ayında işgal ettiği toprakların ancak yüzde 25’inden azını kurtardı, 1000 kilometrelik cephe hattı zor da olsa değişti...

Mayıstan itibaren Ukrayna’nın silah istek listesi azaldı. Savaşın başından yaz aylarına tanksavarları, Stinger füzelerini, tanklar, sonra toplar ve Himars roketatarları izlemişti.

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(Biden-Zelenski)



ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski’nin 13 Temmuz’da görüşmelerinden sonra ABD, Ukrayna’ya uzun menzilli “Atacms” füzelerinin gönderileceğini açıkladı. Bu füzeler, Ukrayna’nın saldırılarının daha uzun süre devam etmesine olanak sağlayacaklar! Ağustos ayında Beyaz Saray, Avrupalı müttefiklerince F-16 jetlerinin bile gönderilmesinin söz konusu olduğunu açıkladı...

(Amiral Sokolov)



Ukrayna Özel Kuvvetleri yaptığı açıklamada, geçen cuma günü Rusya’nın Karadeniz filosunun Kırım’daki karargâhına yaptıkları füze saldırısıyla Rus filo komutanı Amiral Viktor Sokolov’un öldürüldüğünü öne sürdü... Ayrıca 33 subayın daha öldüğü ve 105 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Çeşitli uydu görüntülerinde karargâhın büyük hasar aldığı belirlendi...

Ukrayna ordusu önümüzdeki haftalarda hâlâ bir atılım yapabilir ve beklenen gelişmiş silahlar yardımıyla, kırılgan Rus kuvvetlerinin çöküşünü tetikleyebilir. Ancak son üç ayın kanıtlarına dayanarak buna dayanmanın erken bir karar olacağı, bir varsayım olduğu da söyleniyor!

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(Türk Mahallesi)



Zelenski, ülke yönetimine geçmeden önce “şovmenlik” yaptığı dönemde, “Türk Mahallesi” adıyla yaptığı özel gösterisini “Haremler yaşasın” diyerek açmıştı... Zelenski, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Bıyıklı hamamböceği! Bizi hapse atacaklarını mı sanıyor?” demişti!

Daha sonra ikisi 8 Temmuz’da İstanbul’da görüşmüşlerdi...