ABD başkanlık seçimi Donald Trump (2)

13 Eylül 2024 Cuma

Kasım ayındaki “başkanlık seçiminde” yeniden aday olan eski başkan Donald Trump, Amerika tarihinde iki kez görevden alınan ve görevden alındıktan sonra yeniden aday olan ilk başkan oldu!

Cumhuriyetçi Trump, 2020’de, ABD’de 2. dönemde “yeniden seçilemeyen” 11. ABD başkanı, Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada ise 2. kez “azil kararı” verilen ilk Amerikan başkanı olmuştu!

2019’da Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Ukrayna’yı Başkan Joe Biden hakkında “zararlı bilgiler vermeye zorlama girişimleri” ve “askeri yardımı keserek Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin yanlış bilgi vermesi” nedeniyle “görevi kötüye kullanma ve Kongre’yi engelleme suçlarından” başkanlıktan “azledilmişti”.

Trump’ın Temsilciler Meclisi’nce “2. kez azledilmesi” ise 13 Ocak 2021’de, ABD Kongre Binası’na saldırı rolü nedeniyle “ayaklanmaya teşvik” suçundan gerçekleşmişti.

Trump, her iki davada da Senato tarafından beraat ettirildiği için 2024 yılında yeniden başkanlığa aday olması engellenmedi.

Trump’ın seçim kaybını tersine çevirmek için anayasayı “feshedebileceği” öne süren yorumlar yapılmış, başkanlığının “ilk gününde diktatör olacağı” iddia edilmişti.

Trump’ın avukatları suçlamalarda sunulan gerçekleri reddetmediler ancak Trump’ın herhangi bir yasayı ihlal etmediğini, Kongre’yi engellemediğini söylemişlerdi.

Trump’ın avukatları, “gücünü kötüye kullanımının görevden alınmasını gerektiren bir suç olmaması nedeniyle, görevden almanın anayasal ve yasal olarak geçersiz” olduğunu savunmuşlardı.

Senato, 31 Ocak’ta tanıklar ve belgeler için celplere izin verilmesine karşı oy kullandı. “Azil davası”, ABD tarihinde “tanık ifadesi olmadan” yapılan ilk davaydı.

Trump, Cumhuriyetçi çoğunluk tarafından her iki suçlamadan da aklandı. Senatör Mitt Romney, Trump’ı bir suçlama olan “gücü kötüye kullanımı” nedeniyle mahkûm eden tek Cumhuriyetçi olmuştu.

Trump, beraatının ardından, yeterince sadık görmediği azil tanıklarını ve diğer siyasi atamaları ve kariyer yetkililerini kovmuştu!

Trump, oylamadan sonra yayımladığı video mesajda, azil kararına değinmeden karara neden olan 6 Ocak’taki Kongre baskınını kınadığını şöyle açıklamıştı:

“Çok açık olmak istiyorum; kesin bir şekilde geçen hafta yaşanan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddet ve vandallığın ülkemizde ve bizim hareketimizde yeri yoktur!”

Ocak 2020’deki duruşmada, Temsilciler Meclisi’nin azil yöneticileri, iktidarın kötüye kullanılması ve Kongre’nin işleyişinin engellenmesi suçlamalarını desteklemek için deliller sundular.

Trump’ın avukatları suçlamalarda sunulan gerçekleri reddetmediler ancak Trump’ın herhangi bir yasayı ihlal etmediğini ya da Kongre’yi engellemediğini öne sürdüler.

Trump’ın “her hangi bir suçla suçlanmaması ve gücünü kötüye kullanımının görevden alınmasını gerektiren bir suç olmaması nedeniyle görevden almanın anayasal ve yasal olarak geçersiz olduğunu” savundular.

Senato, 31 Ocak’ta tanıklar ya da belgeler için celplere izin verilmesine karşı oy kullandı. “Azil davası”, ABD tarihinde tanık ifadesi olmadan yapılan ilk davaydı.

Joe Biden, 3 Kasım’daki seçimleri 81.3 milyon oy (yüzde 51.3) alarak kazanmış; Trump 74.2 milyon (yüzde 46.8) oyda kalmıştı.

Trump hakkındaki toplam 91 suçtan oluşan dört farklı iddianame ve açılan davaların, 2024 başkanlık kampanyası sırasında gündeme gelmesi bekleniyordu.

30 Mayıs’ta Trump davasında jüri, 2016 başkanlık seçimini etkilemek amacıyla film yıldızı Stormy Daniels’a, aralarındaki bir cinsel ilişki hakkında sessiz kalmasını sağlamak için “sus payı ödemelerine” ilişkin belgelerde tahrifat yaptığı gerekçesiyle 34 suçun tamamından suçlu bulunmuştu. Trump, Amerikan tarihinde “bir suçtan hüküm giyen ilk ABD başkanı” olmuştu.

JAMES DAVID VANCE

Donald Trump’in başkan yardımcı adayı James Donald Bovman ya da bilinen adıyla James David Vance (1984), Amerikalı yazar, siyasetçi, avukat ve 2023’ten beri Ohio senatörü olan Deniz Kuvvetleri gazisidir.

Ohio’da liseyi bitirdikten sonra Vance, 2003-2007 yılları arasında altı ayı Irak’ta olmak üzere savaş muhabiri olarak görev yaptı. Sonra Ohio Eyalet Üniversitesi’ne devam etti ve 2009 yılında, Yale Hukuk Fakültesi’nden 2013 yılında mezun oldu.

2016 tarihli anı kitabı Hillbilly Elegy, Nev York Times gazetesinin en çok satanlar listesine girdi ve 2020’de Oscar adayı bir sinema filmine dönüştürüldü.

Senato’da görev yaptığı süre boyunca Vance, muhafazakâr, gerici olarak tanımlandı.

Başlangıçta Trump’ın karşıtlarından biriydi.