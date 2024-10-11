İran-İsrail...

11 Ekim 2024 Cuma

İngiliz “Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IISS)” 2023’te yayımladığı “Askeri Denge” raporunda, İran ve İsrail’in askeri güçleri hakkında bilgiler yer alıyor.

İran ordusunda, 610 bin askerin 350 bini kara, 190 bini “İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC)”, 18 bini deniz, 37 bini hava kuvvetleri ile 15 bini hava savunma birimlerinde görev alıyor.

18 yaşını geçmiş erkekler zorunlu askerlik hizmeti yapıyor, ayrıca 350 bin de yedek asker bulunuyor.

İsrail ordusunda ise 169 bin 500 aktif görevde asker var. 126 bini kara, 9 bin 500’ü deniz ve 34 bini hava kuvvetlerinde görev yapıyor. İsrail’in yedek asker sayısı 465 bin. Ülkede 18 yaşını geçmiş erkek ve kadın için askerlik zorunlu.

***

İran’ın 10 bin 513 muharebe tankı, 6 bin 798 topçu silahı ve 640 zırhlı personel taşıyıcısı var. Ordunun 50 helikopteri, İran IRGC’nin 5 helikopteri bulunuyor.

İsrail’in 400 muharebe tankı, 530 topçu silahı ve 1190’dan fazla zırhlı personel taşıyıcısı var.

İran’ın savaş kabiliyetine sahip 312, Devrim Muhafızları’nın 23 uçağı var. Hava kuvvetlerinin 2, kara kuvvetlerinin 50 ve Devrim Muhafızları’nın 5 taarruz helikopteri bulunuyor.

İsrail ise 345 savaş uçağı ile 43 taarruz helikopterine sahip.

***

Stockholm “Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nce (SIPRI)”, Nisan 2024’te yayımlanan verilere göre; İran’ın 2023’deki askeri harcamaları, 2022’ye kıyasla yüzde 0.6’lık artışla 10.3 milyar dolar; İsrail’de ise 2022’ye kıyasla yüzde 24’lük bir artışla 2023’te 27.5 milyar dolar oldu.

Ancak, her iki ülke arasında Ürdün, Irak, Suudi Arabistan’ın toprakları olduğu için piyade, tank, top gibi kara güçlerinin, iki ülke arasında kullanımı pek geçerli görülmüyor.

Bu nedenle iki ülke, aşırtmalı hava ya da teknolojik silahlarını öne çıkarıyorlar.

***

İsrail, Hizbullah Başkanı İsmail Haniye’yi, İran’da konuk olduğu Tahran’daki bir binanın, bir odasında konuk iken “havadan” bir atışla öldürdü.

Yine İsrail, Beyrut’un güneyindeki bir işçi sınıfı mahallesinde, yerin 20 metre altındaki bir sığınakta Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ı “havadan” attığı 80 ton bombayla vurdu.

İsrail, Lübnan’a “havadan” iki “siber saldırı” ile Lübnan’da Hizbullahçıların kullandıkları, bir çeşit cep telefonu olan, çağrı cihazlarını ve telsizlerini patlattı ve 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistin’de 42 bin “insanı öldürdü”. Silahların yönünü Lübnan’a da çevirdi.

İran ise “havadan” devreye soktuğu 180 füze ile “insanları değil” İsrail’in “askeri hedeflerini” vurdu. Uzmanlar, İran’ın yeni kuşak “hipersonik” füzelerinin saatte, 15 bin km hıza sahip oldukları için durdurulmalarının güç olduğuna dikkati çekiyorlar.

***

İsrail’de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 35’i Hamas’a karşı savaşın kaybedildiğini düşünüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın bir enstitü ile işbirliğinde yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 35’i Gazze’de Hamas’a karşı savaşın kaybedildiğine inanırken, yüzde 27’si savaşın kazanıldığını düşünürken yüzde 38’i de görüş bildirmemiş.

Ankete katılanların yüzde 61’i, bir yıl önce, 7 Ekim’de başlayan İsrail saldırılarının ardından kişisel güvenlik duygusunu kaybettiklerini, yüzde 39’unun ise kendilerini güvende hissettiklerini bildirmişler.

Ayrıca anketi yanıtlayanların yüzde 41’i, İsrail ordusuna güvenlerinin azaldığını, yüzde 35’inin ise arttığını bildirirken yüzde 24’ü ise görüş belirtmemişler.

ARTIK BEŞİKTAŞLI DEĞİLİM!



“Futbol takımı” olgusunu öğrendiğim çocukluğumdan beri, Beşiktaşlı idim. Futbolda elbette, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet olur. Bu sonuçlar takım değiştirmeyi gerektirmez.

Beşiktaş, bir Türk takımı değil mi? Beşiktaş’ın son Eintracht Frankfurt maçındaki kadrosuna bir göz atalım.

Ersin, Svensson, Onur, Paulista, Uduokhal, Masausku, Ndor, Mario, Gedson, Salih, Rafa Silva, Rashica, Semih, Muçi, İmmobile, M. Erhan...

5 Türk oyuncu, 11 yabancı futbolcu...

Peki, 3-1’lik yenilgiye ne demeli?