ABD başkanlık seçimi Kamala Devi Harris (1)

20 Eylül 2024 Cuma

ABD’de, 5 Kasım’da yapılacak olan “başkanlık seçimi”nde, 1964 doğumlu Kamala Devi Harris adında, “melez bir kadın”, ilk kez “başkan adayı” oldu!

Harris, 2021’den beri Başkan Joe Biden’in yanında başkan yardımcısı, avukatlık, savcılık yapan bir siyasetçi idi ve ABD’de “ilk kadın başkan yardımcısı” seçilmişti.

Bilindiği üzere, ABD topraklarının yerlileri, Kızılderililerdi... Günümüzde ise ABD vatandaşlarının kökleri, öteki 4 kıtadan göç edenlere dayanır. Harris’in kökü ise tam bir “melezlik” olgusudur.

Hem “Afrikalı Amerikalı” ve hem de “Asyalı Amerikalıdır”! Kaliforniya’da doğdu. Harris’in annesi ve babası, 7 yaşındayken boşandı.

Harris, 1981-82 yıllarında Kanada’nın Montreal kentinde kolejde okuduktan sonra, Vaşington’daki tarihsel siyahi üniversite Hovard Üniversitesi’ne devam etti.

1986’da “siyaset bilimi-ekonomi” bölümünden mezun oldu. Harris, daha sonra Kaliforniya Üniversitesinde hukuk okurken, “Siyahi Hukuk Öğrencileri Derneği’nin” başkanlığını da yaptı.1989’da “hukuk doktoru” derecesiyle mezun oldu.

Harris, 1990’larda, dönemin Kaliforniya Meclis Başkanı Villie Brown ve 2001’de TV sunucusu Montel Villiams ile kısa “flört ilişkisi” yaşadı.

2013’te Harris, avukat Doug Emhoff ile ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştı. Yahudi bir ailede doğan Emhoff, Los Angeles’de bir eğlence kurumunun avukatıdır.

Harris ve Emhoff, 22 Ağustos 2014 tarihinde evlendiler. Harris, Emhoff’un önceki evliliğinden olan iki çocuğunun üvey annesidir. Ağustos 2024 itibarıyla Harris ve eşinin net servetlerinin 8 milyon dolar olduğu biliniyor.

Harris, Protestanlığın bir kolu olan Baptist Kilisesi’nin üyesidir.

1998’de, San Francisco bölge savcısı ve ardından ceza bölümünün şefi oldu. Cinayet, hırsızlık, soygun ve cinsel saldırı davalarını, özellikle “üç suçtan ceza gerektiren davaları” kovuşturdu.

Harris, 2002’de, San Francisco’da “bölge savcısı seçilen ilk siyahi kişi” oldu. 2003’te San Francisco başsavcısı, 2010’da Kaliforniya başsavcısı seçildi.

2010 genel seçimlerinde Harris bölge savcısını mağlup etti, 2011’de yemin ederek göreve başladı. Eyalet tarihinde “başsavcılık görevini” üstlenen ilk kadın, ilk Afrikalı Amerikalı ve ilk Güney Asyalı Amerikalı oldu.

Harris, 2011’de Kaliforniya’nın “sahte iddialar yasası” tarihindeki en büyük iki tazminatı elde etti.

2013’de bir yatırım grubuna karşı bir hukuki şikâyette bulunmayı reddetti ancak “bağış kabul ettiği için” eleştirildi. Aynı yıl, Kaliforniya Adalet Bakanlığı’nın “yeniden suç işleme, azaltma ve yeniden giriş bölümü”nü kurdu.

2014’te Harris, cumhuriyetçi adaya karşı yüzde 57.5 oyla yeniden seçildi.

2015’te on binlerce müşterinin isimlerini, telefon numaralarını ve adreslerini, çevrimiçi olarak yayınladığı iddiaları üzerine, toplam 59 milyon doları bulan iki tazminat davasını kazandı.

2016’da senatör olan Harris, “silah kontrolünün sıklaştırılması” ve “marihuananın” federal düzeyde yasallaştırılması ile çeşitli sağlık ve vergi reformlarını savundu.

Aynı yıl, parti kongresinde, Kaliforniya Demokrat Parti oylarının yüzde 78’ini alarak kampanyası için partisinden mali destek sağladı.

Harris, 2017’den 2021’e kadar Kaliforniya’dan “en genç ABD senatörü” seçildi. ABD Senatosu’nda görev yapan “ikinci siyah kadın” ve “ilk Güney Asyalı Amerikalı” oldu.

Senato oturumlarında, Başkan Donad Trump yönetimi yetkililerine yönelttiği “sivri sorularla” ulusal ün kazandı.

Harris, 2019’da 2020 Demokrat Parti başkanlığı için aday olmak

istedi ancak önseçimlerden önce yarıştan çekildi. Biden, onu yardımcı olarak seçti ve 2020 seçimlerinde, mevcut başkan ve başkan

yardımcısı Trump ile yardımcısı

Mike Pence’yi yendiler.

Harris, Biden ile 2021’de göreve başladıktan sonra Senato başkanlığında önemli rol oynadı.

Okullarda eşcinsel (LGBT) ile çocuklara ve gençlere yönelik nefret suçlarını kapsayan “nefret suçları birimi” oluşturdu.

Harris, başsavcı olarak, çevrenin korunmasına öncelik verdi ve ilk olarak Cosco Busan petrol sızıntısıyla ilgili tüm hasar ve masrafları gidermek için 44 milyon dolarlık bir tazminat kazandı.

“Başsavcı” olarak görev yaptığı süre boyunca Harris, “şiddet suçları, dolandırıcılık planları, uyuşturucu kaçakçılığı yapan ulus ötesi suç örgütlerini” hedef alan büyük soruşturmalarda yoğunlaştı.

(Devam edecek...)