Kadın cinayetleri...

18 Ekim 2024 Cuma

Geçen yıl gazetelerde art arda yer alan “kadınların öldürülmelerine” ilişkin haberler dikkatimi çekince o haberleri kesip dosyalamaya başlamıştım.

Sonra haberlerin ardı kesilmeyince köşeme almaya karar verdim. Ne yazık ki hepsi sığmayınca son aylardaki cinayetlerle yetinmek zorunda kaldım.

Yine de sığmayınca gelecek hafta da devam etme gereğini duydum.

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9 Haziran-Cumhuriyet:

- Adana’da hemşire Saniye Arslan (40) nöbetine gitmek için aracına bindiği sırada eski kocası İhsan Uğurlu’nun (61) silahlı saldırısına uğradı. İki çocuk annesi olay yerinde can verirken katil koca aynı silahla intihar etti.

- Aydın, Efeler’de Mestan T. (59) bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, eşi Nursel T’yi (50) darp etti. Boyun ve baş bölgesine çok sayıda darbe alan bir çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.

- İstanbul Büyükçekmece’de halıya bağlanan ve ağırlıkla denize atılan kadın cesedinin Avcılar’da yaşayan 24 yaşındaki öğrenci Sedef Güler’e ait olduğu ortaya çıktı.

12 Temmuz-Milliyet:

- Karaman’da balkondan eve giren Y.T. eski sevgilisi Seher İşler’i canice katletti.

29 Ağustos-Milliyet:

- Bartın’da iki çocuk annesi Ahsen Nur Paşalı, boşanma aşamasında olduğu Okan Paşalı’dan şiddet gördüğünü ağlayarak anlattığı ve yardım istediği videosunu paylaştıktan 5 saat sonra silahlı saldırıya uğradı.

1 Ekim-Sabah:

- Kars’ın Susuz ilçesinde 30 yaşındaki Delal M. tartıştığı 18 yaşındaki eşi Sıla M’yi silahla vurarak öldürdü. Sıla’nın 7 aylık bebeği olduğu öğrenildi.

1 Ekim-Sabah:

- Adana’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan’ı tabancayla öldüren astsubay Seçkin Ergü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hâkim karşısına çıktı.

2 Ekim-Hürriyet:

- Aydın Didim’de bir süre önce boşanan Sibel Aygan dün evinden çıktığında eski eşi Mustafa Yıldırım’ı karşısında gördü. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yıldırım yanındaki tabancayı çıkarıp Aygan’a ateş ederek kaçtı.

2 Ekim-Hürriyet:

- Antalya Manavgat’ta Süleyman Öter ve eşi Gülfer Öter arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Av tüfeğini alan Süleyman Öter Gülfer Öter’e iki el ateş etti. Süleyman Öter daha sonra namluyu kendine doğrultup tetiği çekti.

- İzmir Bergama’da Musa Palas ile eşi üç çocuk annesi Aylin Palas arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Musa Palas av tüfeğini alıp Aylin Palas’a ateş etti. Daha sonra tüfeği kendi çenesinin altına dayayarak tetiği çekerek intihar etti.

5 Ekim-Milliyet:

- İstanbul’da Semih Çelik (19) adlı cani, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen İkbal Uzuner’in (19) başını kesip, vücudunu da 6 parçaya ayırıp kafatasını Edirnekapı surlarından aşağı attı. Çelik’in yarım saat öncede Eyüpsultan’da yeni kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Ayşenur Halil’i (19) de öldürdüğü anlaşıldı.

10 Ekim-Cumhuriyet:

- Bursa’da 29 Ocak’ta Turgay Kındaç boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç’ın kız kardeşine “Seher’i öldürdüm! Şakam yok!” diyerek mesaj attı.

10 Ekim-Sözcü:

Manisa’da 26 Eylül’den beri aranan Pelin Karaca’nın önceki gün cesedi bulundu. Katil eski sevgilisi Ali U. çıktı. Cani, “Barışmayınca araçla üzerinden geçtim!” dedi.

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Milliyet gazetesinden ilginç bir haber:

Mahalle mahalle sosyal risk (tehlike) haritası çıkarılacak. Şiddet mağduru, risk (tehlike) altındakiler bilinecek. Türkiye genelinde “Sosyal Risk (tehlike) Haritası” oluşturulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Sosyal Risk (tehlike) Haritası ile mahalle mahalle, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski (tehlikesi) altında olan kadın var, hepsi haritalanacak” dedi.

(Devam edecek)