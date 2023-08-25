Rusların durdurduğu Şükrü Okan gemisi!

25 Ağustos 2023 Cuma

Rusların, 13 Ağustos’ta Karadeniz’de “Şükrü Okan” adlı Türk fakat Okyanusya bölgesindeki, sekiz ana ada ile yaklaşık 250 adacıktan oluşan “Palau Cumhuriyeti” bandıralı, kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldıktan sonra, durdurup tarayışına ilişkin “video” görüntüleri hafta başında açıklandı!

Yapılan açıklamada, “Görüntülerde Rus askerlerinin, ‘Dur’ ihtarına uymayan Şükrü Okan adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetim gerçekleştirdiği anlar yer almaktadır” denilmişti.

Gemi, Ukrayna’ya değil Romanya’ya gidiyordu...

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Gelelim geminin adının kökenine! Şükrü Okan, (1880 Tirebolu-18 Şubat 1957 Giresun), Türk deniz subayı ve siyasetçidir.

Bahriye Mektebi mezunudur.

İdare-i Mahsusa mühendisliği, Sanver ve Sitin botu 2. kaptanlığı, Kütahya Torpidosu 2. kaptanlığı, Sultanhisar, Berkefsan süvariliği, Samsun ve Taşöz torpidoları süvariliği, Fransa tahtelbahir (denizaltı) süvariliği, Hamidiye Kruvazörü 2. süvariliği yapmıştır.

Komutanlıkları ise şöyledir:

Boğazlar umum komutanlığı, Bozedom Paşa yaverliği, filotilla komodorluğu, Reşit Paşa İstanbul liman reis muavinliği, zabitan kursları müdür muavinliği, Turgut Reis zırhlısı süvariliği, Karadeniz bahriye komutanlığı, Bahriye Divanı Harbi Daimi üyeliği, İzmir Müstakil Mevzi Deniz Komutanlığı, tahtelbahirler komutanlığı, Harp Filosu komutan vekilliği...

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk donanma komutanı...

Fotoğraf: Mareşal Fevzi Çakmak, Amiral Şükrü Okan, Orgeneral Fahrettin Altay (Foto: Bünyamin Türk)

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Koramiral Şükrü Okan, 1943 ve 1946 seçimlerinde CHP’den VII. dönem (28.02.1943-05.08.1946) ve VIII. dönem (21.07.1946-22.05.1950) Kocaeli milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı.

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18 Şubat 1957’de İstanbul’da vefat etti. Kabri İstanbul “Sahrayıcedit Mezarlığı”ndadır. Koramiral Şükrü Okan, evli ve bir çocuk babasıydı. Almanca, İngilizce biliyordu. Adı Kocaeli Gölcük’teki bir parka verilmiştir.

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Ukrayna’nın karşı taarruza başlamasıyla birlikte Rusya’nın asker kayıplarının ciddi biçimde arttığına da dikkat çekiliyor. Haberlerde yaklaşık 120 bin Rus askerinin çatışmalarda yaşamını yitirdiği, 170-180 bin askerinin de yaralandığı iddia ediliyor. Ukrayna tarafında ise 70 bine yakın askerin öldüğü, 100-120 bin askerinin de yaralandığı aktarıldı.

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“Tahıl koridorunun” askıya alınmasının ardından bir ay içinde bombalamalar neticesinde 810 bin insanı bir yıl besleyebilecek miktarda, 220 bin ton tahıl zarar gördü!

Üretilen tahıl miktarının azalmasıyla fiyatların daha da tırmanması, azgelişmiş ülkelerde kıtlık yaşanma olasılığının artması öngörülüyor.

Girişimle dünya piyasalarına, yaklaşık 33 milyon ton tahılın yüzde 40’ı Avrupa’ya giderken yüzde 12’si Afrika’ya ve yüzde 5’i Ortadoğu’ya gitmişti!

Koridordan geçen tahılın daha adil dağıtılması ve fakir ülkelere öncelik sağlanmasına yönelik önerilerin de masada olduğu kaydediliyor. Ankara, sorunların çözülerek anlaşmanın daha uzun süreli olacak şekilde yenilenmesini arzu ediyor.

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Tahıl koridoru için tek umudun Türkiye olduğu söyleniyor! Türkiye, 33 milyon tona yakın tahılın dünya piyasalarına taşınmasıyla etkinliğini kanıtlayan “tahıl koridoru” uygulamasını yeniden canlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bunalımın çözülmesine yönelik Türkiye’nin diplomatik çabalarıyla geçen yıl temmuz ayında Birleşmiş Milletler (BM) ile eşgüdümlü olarak İstanbul’da “Ortak Eşgüdüm Merkezi” kuruldu. Gemilerin tahıl sevkıyatı sürerken Rusya, 29 Ekim 2022’de Sivastopol’daki saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu BM ve Türkiye’deki makamlara iletti.

(Şükrü Okan gemisi)



Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, 19 Kasım’dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldı. İkinci uzatma kararını da İstanbul’da yapılan görüşmelerin ardından AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Tahıl koridoru 18 Mart’tan sonra da faal kaldı. İkinci uzatmanın süresi mayıs ayında dolarken Türkiye’nin girişimleri sonucu anlaşmayla temmuz ayına kadar tahıl sevkıyatı sürdü.

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Putin, sözleşmeyi canlandırmak amacıyla ağustosta Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı... Sözünde durmadı... Dolayısıyla tahıl koridoru sözleşmesi, havanda boşuna dövüldüğü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bu satırları okuduğunuz dakikalarda önce Ukrayna ve sonra Rusya’ya gitmesi bekleniyordu...