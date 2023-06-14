14 Haziran 2023 Çarşamba

Altılı masa, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunmak, geliştirmek, yaşama geçirmek amacıyla kuruldu. Masaya, cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisi de eklendi, seçim ittifakına dönüştü. Sonuçta, cumhurbakanlığı ve milletvekili seçimlerinde başarı sağlanamadı. İktidar, daha güçlü şekilde Cumhur İttifakı’nın eline geçti, CHP her iki seçimde de bekleneni gerçekleştiremedi, otuz dokuz vekilin de diğer partiler adına TBMM’ye girişini sağlayarak kendi gücünü de azalttı; belki oy kaygısına da uğradı.

Alınan sonuç, hata, siyasal basiretsizlik hatta dolandırıcılık olarak yorumlanabilir. Sonuca doğru tanı koyabilmek için, hata, basiretsizlik, dolandırıcılık kavramlarına, unsurlarına da açıklık getirmek gerekir.

Hata, irdelemeden, yeterli bilgilenmeden, ilkelere kurallara da uymadan yanlış karar alma, davranma, yanlışı doğru sanma yanılgısıdır.

Basiretsizlik, gerçekleri gönül gözüyle görememekten, alabilecekleri öngörememekten, sezememekten kaynaklanan yanılgı, yanlış davranıştır.

Dolandırıcılık, yanıltıcı şekilde bilgilendirerek koşullardan yararlanarak, iyi niyeti kötüye kullanarak haksız çıkar sağlamaktır.

Alınan sonuç başarısız eğilime göre siyasal hata, basiretsizlik, dolandırıcılık olarak da nitelendirilebilir. Bu sonuçta, muhalif medyanın da yanlış öngörülerle yönlendirmeleri, değerlendirmeleriyle katkısı göz ardı edilmemeli, görmezden gelinmemelidir.

Önümüzde oluşan dengesizliği, başarısızlığı kısmen giderebilecek bir fırsat, yerel seçimler olaylara, sonuçlara, nedenlere doğru tanı konularak, politika belirlenmeli, önlemler gecikilmeden alınmalıdır. Politikaya yol gösterebilecek bir olgu, statlarda tribünlerin tepkisi örnek olabilir. Bu duyarlılık, politikaya da yansıtılabilirse sonuç alınabilir.

Futbol takımı, üst üste yenilgiye uğradığında ya da istenen sonuçlar alınamadığında tribünlerden “Yönetim istifa!” sesleri hemen yükselir. Teknik direktör, oyuncuların yerini, takımın kurgusunu değiştirir, hakem hatalarına vurgu yapar. Ama sonuç değişmez: Teknik direktörle yollar ayrılır. Yalnız bizde değil, tüm ülkelerde yaygın uygulama, başarısız teknik direktörle yolların ayrılmasıdır. Uzun süreli teknik direktör, İngiltere’de Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson’dur. Ferguson 26 yıl teknik direktör olarak kalmıştır ama Manchester United’da altın devrini yaşamış, lig şampiyonlukları dahil 38 kupa kapanmıştır. Ferguson bile zamanı gelince bırakmıştır.

Batı’da politikada daha hassas duyarlılık vardır. Seçimi kaybeden partilerin başkanları, daha kesin sonuçlar açıklanmadan istifalarını verirler. İngiltere’ye “kan ve gözyaşı”ndan başka bir şey vaat etmemesine karşın zafer kazanmış, Yalta ve Potsdam’da üç büyük olarak dünyanın savaş sonrası, siyasal hasılasının çizimine katılmış Churchill dahi seçimi yitirdiğinde noktalamıştır.

CHP’de değişim; A takımı değişiyor, MYK istifa ediyor, yeni kurultay toplanacak. Oyalama yapılıyor. Özür dilerim teknik direktörle yol ayrımı çoktan gelmiş geçmişler. Ancak algılayan yok. CHP’ye başkan kim olsun? Parti ilkelerini, Atatürk yolunu, demokrasi kurallarını içselleştirmiş, bagajı her yönden temiz her üye olabilir. Liderle, genel başkanı karıştırmamak gerekir. CHP’nin değişmez lideri Mustafa Kemal Atatürk’tür. Seçilecek genel başkandır.

Türkiye’de bir kişinin ismi duyulduğunda önemsenir. İsim duyulması, sıfatlar, övgüler, yetenek, beceri kanıtı değildir. İsim olarak İmamoğlu yaygın. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ilk avazda akla gelen isimler, partide haksızlık olmasın. Onlarca hatta yüzlerce başarılı olabilecek isim var, önleri hor ihtirasla tıkanmamalıdır.

Kurultay eğer atanmış delegelerle, şak şak güven tazelemek gösterisi için toplanacaksa toplanmasın daha iyi. CHP her yerden değişimle sosyal demokrat yönetim, belediyecilik anlayışı ile seçime hazırlanmalı. İl ve ilçelerde ilkeli, özverili, düzgün insanlar gerektiğinde aday gösterilmek üzere partiye kazandırılmalıdır. CHP, Cumhuriyetin istinat duvarıdır. Kişilerin egolarını, komplekslerini, tutkularını tatmin etme ve gösteri yeri değildir.