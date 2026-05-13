Okura, okumaya ilişkin gözlemler, tekil, bölümsel, kısmi de olsa genelleştiğinde yaşanan sorunların ana nedenlerinden biri olabilir.

Önceleri çoğu market, bakkal gazete bayiliği de yapardı. Gazete bayiliğinin doğrudan getirisi düşük veya olmayabilir. Ancak markete, ciro yapmak olanağı sağlıyordu. Sabahleyin giriş yapan müşteri gazete yanı sıra günlük ihtiyacı için de alım yapıyordu. Ayrıca market ufak da olsa ücret karşılığı evlere gazete dağıtımı yaparken sipariş de alıyordu. Gazete bayiliği ciro artırıyordu.

Bir süredir yılın daha uzun bölümünde Antalya’nın Meltem Mahallesi’nde sitelerin bulunduğu bölgede kalıyorum. Bölgede gazete bayiliği yapan tek market kalmıştı. Gazeteyi sürekli marketten alıyordum. Gidegele market sahibiyle bir arkadaşlık da oluşmuştu. Gazete alırken ciro da yapılıyordu. Markete altı adet Cumhuriyet gazetesi geliyor, alıcılardan biri ben olmak üzere tümü satılıyordu.

Bir süre önce market sahibi, gazete bayiliğini bırakacağı konusunda beni uyardı. Niçin? Gazete bayi olunca tatil günlerinde de marketi açmak gerekiyordu. Gazete alan sayılı olduğundan, bayilik külfet olduğundan son market de gazete bayiliğini bıraktı.

Gazete, bölgeye zincir marketlerden yalnız birine geliyor. Rastlantı olarak markette olduğum bir gün kurye önce bir paket gazete getirdi. Zincir markette mobil metalik raflara yerleştiriliyor. Her bir gazete için raf aralığı 10, en çok 15 gazete alabilecek genişlikte. Mobil raf markette müşteri hizmetleri köşesinin sağ veya sol yanında yer alıyor. Dikkati de çekmiyor. Bir gün sepetimde gazete gören biri, merakla gazeteyi nereden aldığımı sordu. Mobil rafı görememişti. Gelen gazetenin de çoğu alınıyordu, sayılı gün de olsa Cumhuriyet’in kalmadığı oluyordu.

İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda kitap, gazete satan kitabevi bir süre önce kapandı. Geçen ay İstanbul’dan dönüşümde kitabevi aradım. Soruşturdum, yok. Zaten arayan da yok.

Antalya Havalimanı iç hatlarda kitabevi duruyor. Uçağa biniş için çağırılıp beklediğimizde bakıyorum. Benden başka gazete, kitap alan da yok. Genellikle telefonla oyalanıyor insanlar. Bazen parmaklar hızlanıyor, herhalde mesaj yazılıyor.

Para politikası ve ABD merkez bankacılığı sistemi (Federal Rezerv Sistemi-kısaca Fed) Avrupa Merkez Bankaları Sistemi, Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası (ECB), Birleşik Krallık Merkez Bankası (Bank of England-BOE) ve TCMB’yi, kuruluşları ve politikalarını karşılaştırmalı inceleyen kitap yazdım. Pek ilgi görmedi. Finansal Yönetim kitabımın tamamlayıcısı olarak Firmalarda Ekonomik Yönetim kitabım geçen yıl yayımlandı. İlgi hemen hemen olmadı. Bu örnekler kişisel zafiyet olarak da görülebilir, genelleştirilemez.

Teknoloji konusunda şarlatanlığa yol açan tutkunluk yaşanıyor. Genelde sürdürülebilirlik, verimlilik, üretkenlik olarak ileri sürülüyor. Sürdürülebilirlik; doğanın, ekosistemin, canlı çeşitliliğinin korunmasıyla sağlanabilir. Doğa yıkıma uğruyor, kirleniyor, biyolojik çeşitlilik azalıyor, doğal kaynaklar tüketiliyor, gezegen yoksullaşıyor. Milyonlarca, belki milyarlarca insan topluluğuna temiz su, sağlıklı beslenme, gelişme sağlanamıyor. Üretkenlik ve verimlilikle, üretim artışı, maliyet azalışı, kalitenin yükselmesi gerekir. Böyle bir olay genellikle gerçekleşemiyor. Sadece reklamı yapılıyor.

Gerçi benim teknoloji konusundaki görüşlerimin ihtiyatla karşılanması gerekir. Teknoloji özürlü, çağdışı sayılırım. Yapay zekâ bir yana akılı telefonum, internet bağlantım, e-mail, sosyal medyam olmadı. Bilgisayar kullanmayı da dört yılı aşkın bir süredir bıraktım. TV dizisi de seyretmedim.

Günümüzde yaşanan ekonomik, toplumsal olaylar, sorunlar sonuç olduğuna göre, neden, nedenleri olması gerekir. Tekdüze bilgi, sıradanlığın egemenliğine yol açtığından çözüm de sağlayamıyor.

Öğrenmek, bilmek, anımsamaktır; gösteri değil.