Nasıl bir eğitimdir ki insan insana dışkı yediriyor?

25 Nisan 2022 Pazartesi

İnsan Eğitildiği Kadar İnsan Olur. İnsanı İşleyip Kömür Ya da Mücevher Yapan Eğitimdir.

İki çocuk sahibi sözde bir baba(koca) eşine, bebeğin bezindeki dışkıyı zorla yedirmeye çalışıyor. İşin daha da ilginci bunu utanmadan sıkılmadan sosyal medya hesabından paylaşıyor. Konuşmalarda annenin daha önceden de ağaçlı bir işkenceye maruz kaldığı anlaşılıyor. Bu olay ülkemizde insan eğitimsizliğinin geldiği son noktalardan biridir. Olayın incelenmesi gereken o kadar çok boyutu var ki. Bu caninin eşine dışkı yedirmeye çalışmasına mı yanarsınız, daha önceden eşinin sırtında sopalar kırarak dövmesine mi, şiddetin miktarına mı, bu kadının şiddete maruz kalmış olmasına mı, ama en tehlikelisi de bütün bunları yaptıktan sonra bunu hiç çekinmeden sosyal medya hesaplarından paylaşmasına mı?

İnsan Bir “Tabula Rasa”dır

Ünlü filozof John Locke insanların “Tabula Rasa” olduğuna işaret eder. Davranışçı ekolünden kuvvetli bir şekilde desteklediği bu görüşe göre insan zihni doğuştan boş bir levhadır. Yani tüm öğrenmelerimizi sonradan yaparız. Bu teoriye göre insan boş bir bilgisayar gibidir, bu bilgisayara hangi programları yüklersek, bu bilgisayar ona göre çalışır. Bu cani tabi ki en ağır şekilde hukukun ve adaletin gerektirdiği biçimde cezalandırılmalıdır. Ama unutmayalım; eğer doğuştan herhangi bir hastalığı yoksa bu caniyi biz bu hale getirdik toplum olarak. Suçlu bu kişinin bu hale gelmesine neden olan anne-babası, çevresi, eğitim aldığı okulu, öğretmenleri, eğitim sistemi, ekonomik sistem vb.dir. Ve bilelim ki insan eğitildiği kadar insan olur.

İnsanı İşleyip Kömür Ya da Mücevher Yapan Eğitimdir

İnsan bir maden gibidir. O madenin nasıl işlenip, ne noktaya geleceği eğitim sistemiyle ortaya konur. Bir cevheri yani insanı işleyip kömür ya da mücevher haline getirecek olan eğitim sistemidir. Bir maden olan insan eğitim sistemiyle işlenerek bir sanatçının bir esere şekil vermesi gibi sanat eseri haline gelir. İnsan toplum içinde eğitildiği kadar incelir, hayattan haz alır, insana karşı daha bir saygılı olur. Bir ülkenin insanları eğitim sistemlerinin kalitesi kadar nitelikli olurlar. Ama dinende kabul edildiği üzere insan denen canlı eğitilmediği zaman en şerefli, en iyi varlıktan en kötü varlığa dönüşebiliyor.

Cesaret Cehalettendir

Olayın bir başka boyutu da bu caninin dışkı yedirmeye çalışmasını, uyguladığı şiddeti rahatlıkla hiç korkmadan sosyal medya hesaplarından paylaşmasıdır. Bu kişi eğer hasta falan değilse, cehaletindendir böyle bu görüntüleri rahatlıkla paylaşması. Malumunuz cesaret cehalettendir. Ayrıca bu kişi hukukun ve adaletin yaptırımlarının çok sert ve ağır uygulanacağını bilse yine bu davranışlardan kaçınır. Toplumda kadın hak ettiği değeri görmezse elbette bu cani de hiç korkmadan kadına bunları yapacak, cesaretle de paylaşacaktır.

Demek ki Yeterince İnsanlık ve Değerler Eğitimi Verememişiz

Maalesef doğuştan boş bir levha olan insanı toplumumuz ve eğitim sistemimiz aracılığıyla biz bu hale getiriyoruz. Geldiğimiz noktada demek ki bu kişiye yeterince insanlık ve değerler eğitimi verememişiz. Onu sevgiyle yoğuramamışız, bütün evrenin insanın etrafında semah döneceğini anlatamamışız. Tüm herkese evrenin insanın etrafında semah döndüğünü, tüm evrenin insana hizmet için olduğunu ve yaşamın merkezinin insan olduğunu öğretebileceğimiz, ÖNCE İNSAN DİYECEK ve DEDİRTECEK BİR EĞİTİM SİSTEMİ dileklerimle. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...