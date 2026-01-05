Cumhuriyet Gazetesi Logo
Poirot olmaya gerek yok!
Erman Kunter
05.01.2026 04:00
Euroleague’de ilk yarı, ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı hariç bitti. Puan cetveline baktığımızda ilk iki sırayı bu yıl yeni gelen Valencia ve Hapoel’in aldığını görüyoruz. İspanyol temsilcisi ACB’de en üst sıralarda. Ama buna karşılık sezon başında toplama takım görüntüsü veren Hapoel’in devreyi 2. bitirmesi benim için sürpriz oldu. Her sonuca açık maçlarla dolu bir sezon geçiriyoruz. Sezon başı Fenerbahçe’nin bu kadar başarılı olacağını açıkçası tahmin etmiyordum. Önemli oyuncuların kaybı beni bu düşünceye yönlendirmişti. Başta teknik kadronun ve taraftar desteğinin büyük etkisini hesaba katmamışım. Anadolu Efes ise belki de son dönemlerin en büyük bütçesine rağmen yarışta deyim yerindeyse startta kaldı. Üstteki takımlarla ara açıldı. Bitirici oyuncularla dolu bir kadroları var. Ama Larkin haricinde sahada organizasyonu yapacak bir oyuncuları yok. Larkin sakatlandı ve düzenleri bozuldu. Bunun tedbirini sezon öncesi almaları gerekirdi. Bu sezon dörtlü finale kim kalacak sorusunu herkes birbirine soruyor. Çok zor bir soru. Benim tahminim Fenerbahçe, 2 Yunan takımı ve Monaco. Yüzde 50’sini bilirsem çok mutlu olurum.

Gelelim ülkemize... Antrenör kıyımı devam ediyor. Artık sorun netleşti. İçinde 3 kişi olan bir oda düşünün. 2’si yönetici biri teknik sorumlu. Devamlı olarak koçun başına kabak patlıyor. Sizce bu tuhaf değil mi? Agatha Christie’nin roman kahramanı dedektif Poirot olmaya gerek yok. Bu kez Galatasaray’ın koçu gitti. Yöntem farklı oldu. Önce yeni genel menajer geldi ve onun eliyle Yakup Sekizkök’le yollar ayrıldı. Acaba Yakup’un yerine bir yabancı antrenör olsaydı veya menajerlerin sözü dinlenseydi böyle mi olurdu? Kötü kokular yayılıyor. Türk antrenörlerinin korumasını kim üstlenecek? “Muhterem Federasyonumuz” şu anda çok meşgul! Devşirme oyuncu arıyoruz. Yakında ilan verirsek şaşırmayın. Basketbolda çığır açtık diyebiliriz. Bu satırları yazdığım saatlerde BeşiktaşFenerbahçe Beko derbisi daha başlamamıştı. Sonuç ne olursa olsun, iki takım da istikrarın meyvelerini topluyor. Beşiktaş ayrı bir tebriği hak ediyor. Mütevazı bir bütçeyle büyük iş yapıyorlar. Heyecanla hava atışını bekliyorum.

