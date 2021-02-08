08 Şubat 2021 Pazartesi

Sayın Ziya Selçuk Sahi;



2018 yılında söz verdiğiniz ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÜPRİZİ ne oldu?(Öğretmenlik Meslek Kanunu-3600 Ek Gösterge-Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarının Kadroları ne oldu?)

Ziya Selçuk bu sözleri yerine getirmeyerek Bakanlık koltuğuna oturtulmadan önceki sıfatlarını öldürüp bir nevi intihar etti. Göreve geldiğinizde bakan değil gören olacağım demiştiniz, keşke sadece Bakan ve yapan olsaydınız. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…