Şahin Aybek
Şahin Aybek Son Yazısı / Tüm Yazıları

Ziya Selçuk neden "intihar etti"?

08 Şubat 2021 Pazartesi

Sayın Ziya Selçuk Sahi;

2018 yılında söz verdiğiniz ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÜPRİZİ ne oldu?(Öğretmenlik Meslek Kanunu-3600 Ek Gösterge-Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarının Kadroları  ne oldu?)

Ziya Selçuk bu sözleri yerine getirmeyerek Bakanlık koltuğuna oturtulmadan  önceki sıfatlarını öldürüp bir nevi intihar etti. Göreve geldiğinizde bakan değil gören olacağım demiştiniz, keşke sadece Bakan ve yapan olsaydınız. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yazarın Son Yazıları

Ziya Selçuk neden "intihar etti"? 8 Şubat 2021
Ontolojisiz eğitim felsefemiz… 1 Şubat 2021
"Öğretmen Susarsa Toplum Lâl Olur" 25 Ocak 2021
Nejla Kurul: Bu karanlık günlerde aydınlığı örmeliyiz! 18 Ocak 2021
“Eğitim sistemimiz Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren hiç değişmedi.” 11 Ocak 2021
Öğrencilerimize Neyi Öğretmek Daha Değerli Ve Gereklidir? 4 Ocak 2021
Modern eğitim sistemlerinin neresindeyiz? 28 Aralık 2020
“Ülkemizin tüm sorunlarının olduğu gibi eğitiminin de DEVA’sı var.” 21 Aralık 2020
Eğitim Yoksulluktan Kurtulmanın En Önemli Aracı Olmalıdır 14 Aralık 2020
Eğitimin Bütün Günahları Benim Boynuma, Sevapları Sizin Olsun! 7 Aralık 2020
Eğitim “siyasal yandaş devşirme” aracı kılındı! 30 Kasım 2020
Hani neredeler eğitim bilimciler? 23 Kasım 2020
Bana eğitim danışmanlarını söyle, sana eğitim bakanının kim olduğunu söyleyeyim… 16 Kasım 2020
Liseliler artan siber zorbalığa karşı yaratıcı dramayı kullanıyor 9 Kasım 2020
Türkiye'de eğitimine yön verecek güçlü bir ülkedir/2 2 Kasım 2020


Video Haberler