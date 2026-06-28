Teksaslı petrol milyarderleri Nelson Bunker Hunt ve William Herbert Hunt, devasa bir kredi ağı (kaldıraç) kullanarak dünya gümüş arzının neredeyse üçte birini kontrol altına almış, gümüşün onsu 6 dolardan 50 dolara kadar tırmanmıştı.

Hunt Kardeşler, ellerindeki vadeli işlem sözleşmelerinin vadesi dolduğunda nakit uzlaşması yerine fiziki teslimat talep ediyorlardı. Borsaların ve aracı kurumların kasalarında, Hunt Kardeşler'e teslim edecek kadar fiziki gümüş yoktu.

Borsa yönetimi, temerrüde (borcu ödeyememe durumuna) düşeceklerini ve tüm sistemin iflas edeceğini anlamıştı. Oyunu kuralına göre oynayıp kaybediyorlardı ve bu yüzden oyunun kurallarını değiştirmeye karar verdiler.

DÜĞMEYE BASILDI

Vadeli işlemlerde yatırımcılar, aldıkları pozisyonun sadece küçük bir kısmını (örneğin yüzde 5 veya 10'unu) nakit olarak yatırır, geri kalanını borçlanırlar (kaldıraç). Borsa yönetimi, gümüş sözleşmeleri için gereken minimum teminat (marj) gereksinimlerini bir gecede devasa oranlarda artırdı. Ayrıca doğrudan Hunt Kardeşleri hedef alarak büyük pozisyon tutan yatırımcılara ek sermaye yükümlülükleri getirildi.

Hunt Kardeşler, ellerindeki milyarlarca dolarlık gümüş pozisyonunu koruyabilmek için aniden yüz milyonlarca dolar ekstra nakit bulmak zorunda kaldılar.

Ocak 1980'in sonlarında COMEX, piyasaya asıl öldürücü darbeyi vuran "Silver Rule 7" (Gümüş Kuralı 7) adlı olağanüstü hal kuralını yürürlüğe koydu. Bu kurala göre; borsada gümüş almak için yeni pozisyon açmak yasaklandı. Yatırımcılara sadece mevcut pozisyonlarını kapatma (tasfiye etme) izni verildi.

Piyasaya yeni alıcıların girmesi hukuken yasaklanmış oldu. Sadece satıcıların işlem yapabildiği bir piyasada fiyatın gidebileceği tek bir yön vardı; o da aşağı...

Bu kural değişiklikleri piyasaya duyurulduğu an gümüş fiyatları serbest düşüşe geçti. Fiyatlar 50 dolardan hızla gerilerken Hunt Kardeşler'in yatırımlarının değeri eridi.

Fiyatlar düştükçe aracı kurumlar, Hunt Kardeşler'e "Teminat Tamamlama Çağrısı" (Margin Call) yapmaya başladı. Yani, "Teminat oranlarını artırdık, üstüne gümüşün fiyatı da düştü; pozisyonunuzu açık tutmak için derhal hesabınıza nakit yatırın" dediler.

27 Mart 1980 Perşembe günü, aracı kurum Bache Halsey Stuart Shields, Hunt Kardeşler'den 100 milyon dolarlık bir teminat tamamlama ödemesi istedi. Hunt Kardeşler bu parayı bulamadıklarını açıkladılar ve kısa süre sonra her şey tekrar eski halini aldı.

YENİ KRİZ KAPIDA MI?

Aradan geçen 46 yılın sonunda gümüş krizi tekrar kapıda belirdi.

COMEX'in bağlı olduğu CME Group'un Globex elektronik işlem platformunda 25 Şubat 2026 Çarşamba günü çok kritik bir sistem kesintisi yaşandı.

Doğalgaz piyasaları yaklaşık 50 dakika sonra geri dönerken; gümüş, altın ve bakır gibi değerli metallerde sistem tam 90 dakika boyunca kapalı kaldı.

Bu kesinti sıradan bir günde değil, mart ayı gümüş kontratları için "İlk Bildirim Günü" olan 27 Şubat'tan sadece iki gün önce gerçekleşti. Gümüş fiyatının teknik olarak kırılma noktası olan 90-91 dolar direncini zorladığı tam o dakikalarda gelen bu kesinti, piyasada manipülasyon iddialarını çok güçlü bir şekilde gündeme getirdi.

GÜMÜŞ ARZINDA YAŞANAN SORUNLAR

2026 yılında COMEX kasalarındaki gümüş arzı, sistemin sınırlarını zorlayacak düzeyde eridi.

2020 yılında COMEX'te 346 milyon ons olan teslime hazır gümüş stokları, 2026'nın başlarında 76 milyon ile 88 milyon ons aralığına kadar düştü.

2026 yılında piyasadaki açık pozisyon miktarı yaklaşık 575 milyon onsa ulaşırken COMEX kasalarındaki teslime hazır gümüş miktarı bu kontratların sadece %13.4 'ünü karşılayabilecek seviyeye düştü.

'ünü karşılayabilecek seviyeye düştü. Yılın ilerleyen dönemlerinde, piyasadaki kağıt gümüş taleplerinin fiziksel gümüşe oranının 356'ya 1 gibi sürdürülemez bir orana ulaştığı hesaplandı.

FİZİKİ TALEPTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Fiziki piyasada 2026 yılında hem jeopolitik hem de teknolojik nedenlerle daha önce eşi görülmemiş bir sıkışma yaşandı.

Tarihsel olarak vadeli işlem yapan tüccarların sadece %1-3'ü gibi çok küçük bir kısmı vade sonunda fiziki teslimat talep ederken 2026 yılının başında bu eğilimde yaşanan artış sistemi çökme noktasına getirdi. Piyasada yaratılan kâğıt kontrat hacminin dünyadaki fiziki arzdan yüzlerce kat fazla olması nedeniyle, teslimat talebindeki bu kısmi artış bile borsanın "teslime hazır" stoklarının kapasitesini sonuna kadar zorladı. Nitekim sadece Mart 2026'da 46 milyon onstan fazla fiziki gümüş talep edilerek kasalar üzerinde daha önce eşi görülmemiş devasa bir baskı yaratıldı.

Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve devasa yapay zeka (AI) veri merkezlerinin inşası, gümüşü bir değerli metalden ziyade kritik bir endüstriyel kaynağa dönüştürdü. Yıllık yapısal açık 40-50 milyon onslara ulaştı.

Çin'in 1 Ocak 2026 itibarıyla gümüşü ihracat kontrol listesine alması küresel arzı vurdu. Fiziksel metal hızla Asya'ya kayarken, Şanghay Borsası ile COMEX arasında %12-13'leri bulan devasa fiyat farklılıkları oluştu.

ZORUNLU NAKİT UZLAŞMASI

Sistemin tamamen çöküp resmi bir mücbir sebep ilan edilerek kontratların tümünün zorla nakde çevrildiği bir durum henüz yaşanmadı. Borsalar bu son senaryoya girmek yerine piyasayı "dolaylı" yollardan zorladı.

Teminat Oranı (Margin) Silahı:

Ocak 2026'nın sonlarında gümüş fiyatları rekor seviyelere çıkarken, borsa yönetimi marjin (teminat) gereksinimlerini aniden %9'a çıkardı. Bu hamle, elinde yeterli nakit bulunmayan yatırımcıların otomatik olarak tasfiye edilmesine (likidasyon) yol açarak, yatırımcıları fiziki teslimat isteyemeden pozisyon kapatmaya zorladı.

Gizli Uzlaşmalar:

Kâğıt üzerinde fiziksel talep eden dev yatırımcıların (örneğin kurumsal bankaların), piyasa çökmesin diye perde arkasında borsanın veya dev şortçuların (açığa satanların) teklif ettiği yüksek "nakit primleri" kabul ederek fiziki teslimattan vazgeçirildikleri dönemin en belirgin pratiklerinden biri haline geldi.

ALTIN VE GÜMÜŞ ORTAKLIĞI

Piyasadaki kâğıt gümüş taleplerinin fiziksel gümüşe oranı 350 katı aşarken altında da benzer bir durum söz konusu.

Dönem dönem değişmekle birlikte, analistlerin COMEX verileri üzerinde yaptığı hesaplamalara göre, piyasada dolaşan her 1 onsluk fiziksel teslime hazır altına karşılık, 100 ila 250 ons arasında değişen kâğıt altın (türev kontrat) talebi bulunmakta. Yani aynı 1 onsluk altın, yüzlerce farklı kişiye kâğıt üzerinde satılmış durumda.

İşte yapılan manipülasyonlarla birlikte fiziki ve türev kontratlar arasındaki bu dalgalanmalar altın fiyatının asıl belirleyicisi oluyor. Dolayısıyla gerçeklikten kopuk olarak yaratılan bu piyasada gerçek veri akışı ile fiyat hareketlerini ifade edebilmek de mümkün değil.

Fiziki gerçekliğin yerini dijital kurguların aldığı bu düzende, gümüşte yaşananlar sadece bir fragmandı. Asıl büyük operasyon, dünyanın en güvenli limanı olarak bilinen altın için kapıda. 24 Temmuz'da başlayacak yeni ve kesintisiz manipülasyon çağını, trilyon dolarlık borsa devlerinin altının fiyatını tek bir tuşla nasıl belirlediğini yazı dizisinin üçüncü bölümünde ele alacağız.