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Finans piyasaları gerçeği: Altında 24 Temmuz alarmı (III)
Savaşkan İskefli
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Finans piyasaları gerçeği: Altında 24 Temmuz alarmı (III)

29.06.2026 04:00
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Commodities Exchange (COMEX), Chicago Ticaret Borsası (CBOT) dünyanın en büyük türev ürünler piyasası olan CME Group çatısı altında faaliyet gösteren kardeş borsalar. 

CME Group'un (Chicago Ticaret Grubu) 11 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı resmi basın bültenine göre altın (Mevcut 1 Ons Altın Vadeli İşlemleri) 24 Temmuz 2026, petrol (Yeni 10 Varil WTI Ham Petrol Vadeli İşlemleri) 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren 7/24 işleme açılacak.

Kripto Para Vadeli İşlemleri ve Opsiyonları ise 29 Mayıs 2026 tarihinde 7 gün 24 saat işleme açılmıştı.

CME Group (Chicago Ticaret Grubu) yetkilileri, altın ve petrolde 7 gün 24 saatlik işleme geçilmesinin temel amacını "artan jeopolitik belirsizlikler karşısında yatırımcıların haber akışına anında tepki verebilmesini sağlamak" olarak açıkladı. 

Bu karar, 24 Temmuz'dan itibaren altın piyasasındaki manipülasyonların 7/24 kesintisiz ve çok daha sert yaşanmasına zemin hazırlayacak. Güvenli liman olarak görülen altın, artık yüksek volatiliteye sahip istikrardan uzak bir görünüme bürünebilecek. Bu yeni kimliği ile altına olan talebin pek tabii ki uzun vadede düşmesi beklenecek.

ALTIN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Küresel spot altın fiyatı, Kapalıçarşı'da veya bir rafineride el değiştiren fiziksel külçelerle değil; Londra (LBMA) ve New York (COMEX) merkezli vadeli işlem borsalarında el değiştiren dijital kontratlarla belirleniyor. Altın fiyatlarının baskılanması temelde fiziksel altın ile "kâğıt altın" (paper gold) piyasaları arasındaki devasa uçuruma dayanıyor. 

COMEX gibi platformlarda işlem gören altın kontratlarının ezici bir çoğunluğu, vadesi geldiğinde fiziksel teslimatla sonuçlanmaz (teslimat oranı genellikle %1'in altındadır). Karşılığında nakit uzlaşması sağlanır. Bu durum, büyük yatırım bankalarının (Bullion Banks) kasalarında fiziksel olarak sahip olmadıkları binlerce ton altını, dijital sözleşmeler üzerinden "açığa satmasına" olanak tanır. Piyasada derinliğin az olduğu (örneğin Asya piyasalarının açıldığı erken saatlerde) anlarda, aniden devasa miktarda kâğıt altın satış emri girilerek fiyatlar suni olarak aşağı çekilir ve küçük yatırımcıların "stop-loss" (zarar kes) seviyeleri patlatılır.

Bankaların müşterilerine açtığı altın hesaplarının büyük bir kısmı "tahsis edilmemiş" hesaplardır. Müşteri ekranda 1 kilo altını olduğunu görür, ancak bankanın kasasında o müşteriye adı soyadıyla ayrılmış spesifik bir külçe yoktur. Banka, geleneksel bankacılıktaki "kısmi rezerv" (fractional reserve) sistemini altına uygular. Kasasında 1 ton fiziksel altın varken, müşterilerine dijital ekranlarda 50 ton altın satabilir. Herkes aynı anda fiziksel teslimat istemediği sürece bu sistem döner.

Bu devasa arz enflasyonu (gerçekte olmayan altının kâğıt üzerinde üretilip satılması), fiziksel altının sınırlı yapısının fiyatları yukarı itmesini engeller. Eğer sadece "fiziksel olarak kasada var olan altın" kadar işlem yapılabilseydi, altının ons fiyatının mevcut seviyelerin katbekat üzerinde olması kaçınılmaz olurdu!

Yazı dizisinin bir sonraki ve son bölümünde;

  • Mevcut durumda altının üzerinde devasa bir baskı varken, neden 24 Temmuz'da piyasaları 7/24 manipülasyona açacak bu ''olağanüstü'' karara ihtiyaç duyulduğunu,
  • Karar masum bir teknolojik güncelleme mi, yoksa çökmekte olan bir sistemin son çırpınışları mı olduğunui
  • Gerçeklikten uzak piyasanın ABD Hazinesi'nden Wall Street devlerine uzanan gayriresmi faydalarını,
  • BlackRock CEO'su Larry Fink'in bile itiraf etmek zorunda kaldığı o kaçınılmaz ''faciayı'' masaya yatırıyoruz.
İlgili Konular: #borsa #dolar #altın #manipülasyon

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