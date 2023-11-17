CHP adayları

17 Kasım 2023 Cuma

Siyasette liderlerin verdikleri doğru kararlar kazanmalarını sağlıyor. Yanlış kararları ise kayıpla sonuçlanıyor. Bazı yanlış kararlar var ki yalnızca sahibine değil, parti tabanına, topluma çok şey kaybettiriyor.

Bu deneyimi, muhalefet liderleri ve muhalif taban son genel seçimlerde derinden etkilenerek yaşadı.

Kaybedenlerden İYİ Parti’ye bakalım. Seçimlerin hemen ardından Eskişehir’den İYİ Parti oylarıyla seçilen Nebi Hatipoğlu, kendi partisine ve muhalefete muhalefet etmeye başladı. Kendisini seçen İYİ Partili seçmenle hesaplaştı mı bilinmez ancak iktidar partisine katılınca eski partisinden birtakım iddialar gündeme getirildi. Burada İYİ Parti üst yönetimine de sorulması gereken bir soru var: Adaylarınızı hangi ölçütlere göre belirliyorsunuz?

İstifa eden milletvekillerinden Bahadır Erdem’in nedenleri “en akla yatkın” duranı. Seçim sonrasında partisinin politikalarını yanlış bulduğunu söylüyor.

Bu satırlar yazılırken Ankara Milletvekili Adnan Beker de İYİ Parti’den istifa etmişti. Genel seçimin ardından Ankara’da “siyaseti yakından bilenlerle” sohbet ederken “AKP’ye en kolay geçecek milletvekilinin Beker olduğu” iddia edilmişti, yadırgamıştık. Sonucu yakında belli olur...

İstifaların sürmesi beklentisi var ve bu kararları alan İYİ Parti’nin üst yönetimine bir bedelinin olacağı açık.

Genel seçimlerin sonucuna bakılırsa CHP’de de yanlış kararlar dizgesi olduğu ortada. Kararları verenlere yansımaları oldu, önümüzdeki dönemde de olacak gibi... Şimdi, CHP yeni bir dönemeçte ve üst yönetimin bunlardan ders çıkarması gerekiyor. İlk aldığımız işaretler, sürecin saydam ve samimi yürütülmesinin istendiği yönünde.

Tartışılan konu şu: Belediye başkan adayları nasıl belirlenmeli. Siyasetin kuralı CHP’de ne olacak?

Son dönemde kuralı olmayan bir siyaset yürütüldü. Milletvekili adaylarının neye göre belirlendiğini kimse saydam bir şekilde kamuoyuyla paylaşmadı. Önseçim de yapılmadı, parti üyelerine de sorulmadı. O zaman ölçüt neydi?

Şüphesiz bu tartışma CHP’de yapılmaya devam edilecek.

Acil olan konu ise Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde adayların neye göre belirleneceği...

Örgüt seçsin fikri var, önseçim yapılsın fikri var, üyelere sorulsun fikri var. Belki bizim bilmediğimiz başka yöntemler de önerilmiş olabilir. Ancak bir şey daha var. Yukarıdaki hangi fikri tek başına uygularsanız sorun yaşanma olasılığı çok yüksek. Ankara’da tanık olduğumuz bir gerçek var. Mamak ilçesinde CHP örgütü çok canlıdır. Aday bir iki dönemdir önseçimle yapılıyor. Ancak çıkan aday kazanamıyor. Parti içinde kazanmak, toplum içinde kazanmak anlamına gelmiyor. Bunun Anadolu’dan birçok örneğini verebiliriz.

Verilecek kararların birden çok veriye ve unsura dayanması faydalı olabilir. CHP örgütlerinde yapılan seçimlerde yaşanan kapsama sorununun, CHP lideri Özel tarafından, olanaklar ölçüsünde parti meclisinde giderilmeye çalışıldığı çok net. Belediye başkan adaylarının parti tabanının yanı sıra toplumu da kapsaması koşulu başarıyı yükseltir.

Yenilginin ardından 6’lı masa-Millet İttifakı sistemi çökmüş durumda. Yenisinin ve daha iyisinin oluşturulması olanaklı. Çünkü değişimin ardından sokağa yeniden umut geldiğini gözlemliyoruz.