Altı yaşındaki kızını evlendirdiği gerekçesiyle tutuklanan tarikatçı serbest bırakıldı. Hiranur Vakfı’nın kurucusunun tahliyesi sevinçle karşılandı. Cübbeli Ahmet serbest bırakılmadan duyduğu sevincini kamuoyu ile paylaşırken Saray’la yapılmış görüşmeye, duyulan memnuniyetlerine işaret etmekten kaçınmadı. Kadıköy’deki dolgu alanı üzerindeki rıhtıma, çevrede namaz kılınabilecek çok sayıda cami varken, bilimsel riskler da söz konusu iken cami inşaatı yapılması inadından vazgeçilmedi. Proje alanında başlatılan inşaatın görseli dünkü gazetemizin 1. sayfasından paylaşıldı.

Dün yine gözlerimizi açtığımız saatlerdeki haber sıralamalarında birden çok belediyede, başkanları da içlerinde olmak üzere çok sayıda belediyeye yapılmış operasyonlar, tutuklamalar üzerinden haberleri, görsel bilgileri ile birlikte dinledik. En yeni gelişmelerin haberlerinde yarışan gazeteci arkadaşlarımızın, aylar içindeki birbirinin benzeri operasyonların gelişmelerini açıklamak zorunda kalmanın bıkkınlığı, can sıkıntısı yükselişte. Birkaç cümlenin ardından, o gün için hazırladıkları halkımızın ekonomik soruları üzerinden bilgileri paylaşamıyor olmaktan yakındıkları cümleleri paylaşıp durmaktalar.

Ne de olsa programları içinde, yaşanan ekonomik gelişmeler üzerinden izleyenlere bilgi yansıtmak sorumlulukları var. Ülkenin farklı illerinden gelen gelişmeler, yeni operasyonların, yeni gündemlerine girişlerinde artış olan bölgelerden gelen vatandaşların protestolu çıkışlarının paylaşılması zorunluluğu ile gerçek program hazırlıkları havada kalmış oluyor.

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Sabahın köründe kurtulamadıkları zorunlu haberler içinde, kuşkusuz mutlak butlanla CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu ekibinin yeni operasyonlarını da paylaşmak zorundalar. CHP’nin çeşitli illerinde yıllardır emekleri ile öne çıkmış siyasi kadrolara verilmiş yeni yeni cezalandırmaların haberlerini yok sayabilme lüksleri de olamıyor. Hukukçular yetkinin söz konusu olamayacağını, verilen cezalandırılmaların yok sayılması gerektiğini savunsalar da cezaya dayalı yeni ihraçlara ilişkin yeni isim listelerinin haberleri ulaşmış oluyor.

Yaşayarak görüldüğü üzere, Saray yönetimi ile mutlak butlancılar arasında görüntüde sözde yalanlansa da kurulmuş kutsal ittifakın işletilmekte olduğunun yeni yeni sonuçları, icraatları yeni kararlar olarak topluma duyuruluyor. Tehditle CHP kadrolarından siyasal dönüşler bekleniyor. Yıllar içinde güçlenmiş örgütlü CHP yönetimleri, seçim kazanmış belediyeler arasındaki yol ayrımı uçurumla partililerin saf değiştirmeleri zorlanıyor.

Zorlanarak çizgi değiştirmenin zaman içinde bir biçimde güçlendirilebileceği beklentisinden vazgeçilemiyor. Yapılmış erken araştırmaların sonuçlarındaki düşük oranlarla inatlaşmada, kameraların karşısına çıkan, görsel kimlikleriyle meydan okumayı göze alanların açıklamalarının yok sayılması yeğleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sayısız gerekçeler üzerinden çıktğı kameralar kaşısında; yaşananlara, CHP’nin iç sorunlarına, aralarındaki kavgalara bulaşmayı düşünmediklerini söyledikçe iktidarları ittifağı ile mutlak butlancı kadrolar arasındaki ortaklaşma sanki toplumun gözüne daha bir çıplak sokulmuş oluyor.

Sokaklara çıkmayı, haklarını sokaklarda aramayı öğrenmiş kitleler, siyasi liderler ile artık sokağa çıkmayı unutmuş, halkın arasında hiç dolaşamayanlar arasındaki uçurum büyüdükçe büyümüyor mu?