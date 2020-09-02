BAE’nin Yunan Jetleri... Pilotlar Türkiye’de yetişti

02 Eylül 2020 Çarşamba

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yunanistan’a destek için Girit’e 4 savaş uçağı gönderdi.

Ne demek bu? Olası savaşta BAE jetleri Türkiye’ye karşı kullanılacak!

Bu jetlerin pilotlarını Türkiye’nin eğittiğini biliyor muydunuz?

Emekli hava pilot Osman Başıbüyük ile konuştum. Ege’de “it dalaşının” usta pilotlarından...

Diyor ki: “Türkiye’nin Libya’da kurmaya başladığı hava üssüne bir gece ansızın hava operasyonu yapıldı. Kimliği belirsiz uçaklar büyük hasar verdi. Aslında biz kim olduklarını biliyoruz. Mısır’dan kalkan BAE’ye ait 9 adet Mirage 2000 uçağı önce Sudan’a ardından Çad’a geçti, orada havada yakıt ikmali yaptı. Libya’daki üssü vurup geri döndüler!”

Başıbüyük, BAE’nin benzer bir saldırıyı Türkiye’ye yapma ihmaline karşı uyarıyor.

Peki, bir aile şirketi gibi yönetilen bu emirliğin Türkiye ile derdi ne?

Kendi ifadelerinden aktaralım. “Sizdeki FETÖ ne ise bizde de İhvan aynı anlama geliyor. İhvancılara zamanında kucak açtık ancak onlar önce tüm eğitim kurumlarımızı, camilerimizi ve dışişlerini ele geçirdiler. Mısır’da devleti ele geçirdiler. Aynısını burada yapmak isteyince hükümetimiz onları yasadışı ilan etti. Türkiye’den İhvan konusunda hassasiyet bekliyoruz”*

Türkiye’nin Mısır, Suriye, BAE, Suudi Arabistan gibi Arap ülkeleri ile olan probleminin temelinde AKP iktidarı ve genel başkanı Erdoğan’ın “İhvan yanlısı” tutumu etkili.

Yunanistan ise bölgede hiç dostu kalmayan Türkiye’nin yalnızlığından faydalanarak hem Batı dünyasını hem de bölge ülkelerini haksız, yayılmacı, işgalci çıkarları için kullanıyor.

Yani Türkiye’nin “değerli yalnızlığını” fırsata çeviriyor!

Dış politika hamasetle, duygularla ya da kişisel ideolojik bakış açısı ile yapılmaz.

Ulusal çıkarları korumak için dış politika yapılır. AKP iktidarı, Atatürk’ün eksenini çizdiği dış politikamızı yerle bir etti.

Geldiğimiz noktada küstah Yunanistan’a ve -AKP’nin yanlışları nedeniyle bile olsa- Yunanistan’ı destekleyenlere hak verecek halimiz yok!

Rum - Yunan ikilisi, taleplerinde haksızlar. Uluslararası hukuk da bunu söylüyor. Sebebi ne olursa olsun, Yunan yayılmacılığını destekleyen ülkeler, iktidarı ve muhalefeti ile Türkiye’yi topyekûn karşısında bulacaktır.

(*Abu Dabi Eğitim Konseyi Genel Direktörü Ali Raşid el Nuaymi)

Korona Türkiye Tatilinde! Yurtdışından Gelenlere Neden Test Yapılmıyor?

Yalnızca dün, temizlik işçisi, ambulans şoförü, hemşire ve iki doktorumuzu korona kâbusu aramızdan aldı...

Türk Tabipleri Birliği “Ölüyoruz” “Artık söz bitti” başlığı ile sağlık çalışanlarının büyük risk ve mücadele içinde nasıl görev yaptıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yapılması gereken tam izolasyondur” diyor ve ekliyor; “çözüm izolasyondur fakat biz de birçok ülke gibi bunu yapamıyoruz.”

Ancak birçok ülkenin aldığı hayati bir önlem var ve bu önlemi Türkiye uygulamıyor.

Yurtdışından gelen turistlere Covid-19 testi yapılmıyor! Daha dün, binlerce Rus Antalya’ya akın etti. Salgının önemli merkezlerinden Rusya’dan Türkiye’ye adeta korona turizmi başladı!

Siz bir Batılı ülkeye test yaptırmadan adım atamazsınız... Kahraman sağlık çalışanlarının canlarını riske atıp görev yaptıkları bu süreçte hükümet, salgını önleyecek her türlü tedbiri almak ve riski minimize etmek zorundadır.

Korona’nın Türkiye tatiline acil önlem alınmalı!

1 Araç Size 3 Araç Devlete...

Hükümetin ÖTV zammı ikinci el araba almayı bile geniş kesimler için imkânsız hale getirdi!

Lüks bir araç aldığınızda cebinizden aracın üç katı oranında para çıkıyor!

Ekonomik bir araç için ise bire bir oranda vergi ödüyorsunuz.

Döviz kurundaki artışa bir de ÖTV zammı eklendi. Türkiye KDV ile beraber yüzde 277 ÖTV zammı ile otomobil vergisinde dünya birincisi!