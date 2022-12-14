Çocuklar için de iktidar değişmeli...

14 Aralık 2022 Çarşamba

Camilerde “Çav Bella” şarkısının çalındığını sosyal medyada paylaştığı için gece yarısı operasyonu ile gözaltına alındı...

Dini değerleri alenen aşağılamak suçu ile savcılık iddianamesini hazırlamıştı...

Besleme medya CHP’li Banu Özdemir’i hedef yapıp her gün ateş ederken Özdemir, şarkıyı çaldıranın kendisi olmadığını sadece uyarı niteliğinde paylaşım yaptığını anlatmaya çalışıyordu..

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2021’de 14 yaşında çocuğun yargılanmasının önünü Adalet Bakanlığı açtı... T.A. korku dolu bakışlarla, sosyal medyada cumhurbaşkanına hakaret ettiği için üç yıla kadar hapis ile yargılandı..

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Değerli meslektaşım Sedef Kabaş... TELE 1’de kullandığı atasözü nedeniyle teröristlere yapılan bir muamele ile tutuklandı. Anne bakımına muhtaç evladı aylarca Sedef’in yolunu gözledi..

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İYİ Parti Gençlik Kolları’ndan Alp Emeç, Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına neden olan atasözünü sosyal medyada paylaştığı için cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı. Emeç 20 yaşındaydı!

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Eski CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay hapis cezası aldı.

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16 yaşlarında iki lise öğrencisi Erdoğan’ın adının geçtiği bir slogan attıkları için ışık hızı ile savcılık karşısına çıkarıldılar.

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Sosyal medya yayıncısı Yusuf Kayaalp, Erdoğan’ın karikatürlerini çizdiği için ifadeye çağrıldı. Kayaalp, “Bu adam dini değer mi çizmesi suç olsun” diyerek tepkisini gösterdi.

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Şarkıcı Gülşen, bir sözü nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrikten tutuklandı.

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Prof. Dr. Celal Şengör “Musa Peygamberi tarih bilmiyor” dediği için kendisini savcı karşısında buldu!

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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Ekmek aptal toplumların gıdasıdır, bizim toplum ekmekle doyduğu için 20 senedir böyle yöneticiler görevde” dediği için gözaltına alındı... Yasada bu tanıma göre suç bulunamayınca eski paylaşımlarından cumhurbaşkanına hakaret suçu üretilip tutuklandı!

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25 Kasım’da İzmir Karaburun’da kadına yönelik şiddet protesto ediliyordu. Bir erkek parmağının bir kadını ezdiğini gösteren pankart cumhurbaşkanına hakaret sayıldı! Pankartı taşıyan kadın gözaltına alındı..

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Saymakla, anlatmakla biter mi?

Bitmez...

Yargı, cumhurbaşkanına hakaret suçu ile ilgili görülmemiş bir hızda hareket ediyor...

Sadece geçen yıl 305 çocuk cumhurbaşkanına hakaretten yargılandı.

22 çocuk mahkûm oldu.

Sosyal medyada çocukları bile takip edip gece yarısı evlerinden toplatan “adalet”, yıllarca tecavüze uğrayan bir çocuğun haykırışlarını nasıl görmezden geldi?!

Hatırlayın;

Altı yaşındaki çocuğa tecavüz skandalını BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan gündeme getirince ne dediler?

“Bu eski bir olay, neden şimdi gündeme geldi?”

İnanılmaz ama gerçek!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bakanlığı’na yürüyüşü sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Biz bu meseleyi iki yıldır biliyoruz!” dedi..

İki yıldır AKP iktidarının bildiği bu korkunç skandalla ilgili adaletin işleyişinin önünü kim tıkadı?

Altı yaşından bu yana sistemli tecavüze uğradığını ispat eden H.K.G’nin sesini kimler boğdu?

Yanıtı belli değil mi? “İki yıldır biliyoruz” demek, iki yıldır olayı örtbas ediyoruz demektir...

Neden?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konu ile ilgili açıklamasını dikkatle okuyun..

Erdoğan diyor ki “Hadiseyi milletimizin inancı ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmaya çalışmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır”

Tarih bu sözü unutmayacak...

Altı yaşındayken tarikat lideri olan babası tarafından satılık bir meta gibi müridi ile evlendirilen H.K.G. ile ilgili gösterilen tepki “ahlaki” değilmiş!

Üstelik tarikatları hedef almak milletin inancını temsil eden kurumları hedef almakmış!

Tarikat ve cemaatler ne zamandır İslam inancının, Türk milletinin inanç temsilcisi oldular?!

Bu rezalet neden gizlendi? Neden üzerine gidilmedi? Benzer felaketlere maruz kalan sayısını bilemediğimiz kız/erkek çocuklar ne olacak?

Yanıtı belli değil mi?

Bırakın, EYT meselesini, yüksek enflasyonu, hayat pahalılığını...

Ülkemizin pırıl pırıl çocuklarını bu karanlıktan kurtarmak için iktidar değişimi şart...

O gün seçim pusulasına mühür basarken tarikatları inanç temsilcisi gibi gören zihniyeti, bir kereden bir şey olmaz diyenleri, sözde kurs ve yurtlarda tecavüze uğrayan çocukları da düşünün...