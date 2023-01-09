Cumhuriyet gazetesini ikinci yüzyılına taşımak...

09 Ocak 2023 Pazartesi

Cumhuriyetimiz 100. yılına girerken, Cumhuriyet ile yaşıt gazetemizde de bir bayrak değişimi yaşandı...

Arif Kızılyalın zor bir süreçte başarı ile genel yayın yönetmenliğini sürdürdü ve yeni dönemde görevi bana devretti.

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Cumhuriyet’in yayın yönetmenliği, bir gazetecinin onurla ve büyük sorumlulukla taşıyacağı çok önemli bir görev...

Cumhuriyet, eşsiz tarihsel mirasının yanı sıra Türkiye’nin en önemli referans gazetesidir. 99 yıllık yayın hayatı ile dünyanın en köklü ve saygın basın kuruluşları arasındadır.

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Cumhuriyet yalnızca bir gazete değildir...

Aydınlanma devrimlerinin bayrağıdır ve bu uğurda şehitler vermiştir...

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Cumhuriyet, Atatürk Türkiyesi’nin yüzüdür, ilkeli ve özgür haberciliğin kalesidir.

Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, gazetemizi Cumhuriyetin ilanından yaklaşık bir sene sonra, Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacak eserlerinden biri olarak var etmiştir... Kuruluş sermayesini cebinden ödemiştir.

Cumhuriyet, Cumhuriyetimizin ilk eseridir...

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Kuvayı Milliye ruhu, antiemperyalizm, tam bağımsızlık ilkesi, Aydınlanma ve çağdaşlık ülküsü gazetemizin 99 yıldır genlerine işlemiştir.

Cumhuriyet vefadır... Gazetede uzun yıllar zor koşullarda gazetecilik mücadelesi veren tüm değerlerini başının üzerinde taşır...

Cumhuriyet gelecektir... Bilimin ışığında çağdaş dünyalı, yurtsever kuşaklar yetişmesi için kamuoyunu bilgilendirme ve iktidarları uyarma görevini yılmadan yapar...

Cumhuriyet cesarettir... Korku iklimi dağları sardığında memleketin dört bir yanında her bir gazete okurun elinde çoban ateşine dönüşür...

Cumhuriyet bir ruhtur... Gazetemizin her kademesindeki arkadaşımız Milli Mücadele ruhunu, Atatürk sevdası ile göğsüne nakşetmiştir...

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Gazetemizde yakın tarihin de tanıkları olarak onlarca yıldır yazan değerli isimler ile iletişim teknolojisinin hızı ile yarışan, yaratıcı fikirlerle dolu çok genç arkadaşlarımızın eşsiz bir harmanı oluştu...

Yıllara dayalı deneyim ve gazetemizi geleceğe taşıyacak çoğunluğu genç, pırıl pırıl bir kadro...

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Cumhuriyetin 100. yılında, önümüzdeki 100 yılı etkileyecek bir seçim yaşayacağız...

Ya Aydınlanma yolu ya da gericiliğin karanlığı...

Siyasi cinayetler, çete çatışmaları, gazeteci ve muhaliflere fiziki saldırılar...

Susurluk benzeri dönemin yeniden hortladığı, devlet-mafya-siyaset çukurunun yeniden derinleştiği çalkantılı bir sürece giriyoruz.

Yazarlarından yazıişleri ekibine, muhabirlerden editörlere, sayfaları her gün kuyumcu titizliği ile düzenleyen sayfa sekreterlerimize kadar, gazetemizde çalışmanın büyük sorumluluğunu taşıyan idari personelimiz dahil Cumhuriyet, tüm emekçileri ile seçim sürecine hazır.

En doğru haberleri, en iyi yorumlarla aktaracağız.

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Ve seneye 100 yaşına girecek gazetemizi, Cumhuriyet ruhu ile yeni yüzyılına hazırlayacağız.

Bana bu onurlu mücadele bayrağını teslim eden başta Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun olmak üzere değerli vakıf üyelerine, şirket yönetimine, çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum...

Örnek aldığım gazeteci Uğur Mumcu’nun memleket ve yurttaş sevgisi, gazetecilik namusu, kutup yıldızı gibi bize yol gösteriyor.

Öyle ise “Her gün, bir ekmek, bir Cumhuriyet”...