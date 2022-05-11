İmamoğlu: Umut ve kaybetme korkusu
Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinden basına yansıyan o fotoğrafı konuştu Türkiye…
Başkanın eleştirilere “haklısınız” demesi bile yeterliydi…
Toplum, yarattığı büyük umut için İmamoğlu’na sınırsız bir kredi açmıştı.
Ancak süreç yanlış yönetildi…
***
Egosu tavan yaptı dediler…
İkinci Erdoğan olacak dediler…
Bugün bu isimlerle fotoğraf çektiren yarın kim bilir neler yapar dediler…
İmamoğlu’nu CHP ilçe başkanlığından bugüne tanıyan bir gazeteci olarak, yapılan eleştirilerin tam tersi bir insan olduğunu söyleyebilirim…
Ancak bu gerçek, eleştirilerin de haksız olduğu anlamına gelmez…
***
Atatürk Türkiyesi’ne gönül veren milyonlar İmamoğlu’nu, Erdoğan’ı iki kere yenen ve gelecek vaat eden bir siyasi aktör olarak görüyor…
O fotoğrafa gösterilen tepkinin büyüklüğü aslında İmamoğlu’na bağlanan büyük umudun da bir göstergesiydi…
Ve aynı zamanda o umudu kaybetme korkusuydu…
Atatürkçüler, hukuk ve demokrasi taraftarları, yıkım sürecinin mimarları ile verilen fotoğraf ile ilgili Ekrem İmamoğlu’na ayna tuttular…
***
Benim gördüğüm, talihsiz, yanlış anlaşılmaya açık açıklamalarla beslenen bu kazayı, kimileri haklı olarak eleştirirken kimileri de bunu siyasi bir fırsat olarak gördü.
Ağır eleştiri yağmuru peşi sıra geldi…
Oysa;
İmamoğlu belediye başkanlığı ile ilgili bir hata yapmadı…
Yolsuzluk yapmadı, hizmetleri ile ilgili bir yanlışa imza atmadı…
Tersine başkanlığı sürecinde oylarını artırdı…
İmamoğlu evin içinde yani kendi seçmen tabanında büyük bir iletişim kazası ile sarsıldı…
Tekrar edelim, İmamoğlu gösterilen tepkiye kızmak yerine anlamalıydı. Nihayet bunu görerek özür diledi.
Basın danışmanları ve dostlar, siyasetçiler bu zor kazalara düşmesin diye varlar.
Yani:
Atılan adımların yapılan açıklamaların sonucunu önceden sezip lideri uyarmak için…
***
CHP’li bir belediye başkanı olarak yarattığı umut nedeniyle AKP’nin büyük hedeflerinden biridir İmamoğlu…
Her gün tek adam devletinin tüm gücü ve baskısı İmamoğlu’nun üzerindedir…
Tüm yaşamı büyüteç altında ve ardı sıra kumpas senaryolarının merkezinde, iftira yağmurunun altındadır…
O fotoğraf nedeniyle İmamoğlu “Atatürk düşmanı” ilan edilemez…
Tepki gösterenlerin de bu gerçeğin farkında olduğunu biliyorum.
***
Bu olay gösterdi ki kendisine bağlanan umut nedeniyle İmamoğlu hataya düşmemeli.
Gerçek dostu olanların aynaya ihtiyacı yoktur…
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