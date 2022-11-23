Ölen çocukların ‘U dönüşü’ yok!

23 Kasım 2022 Çarşamba

Dış politikada U dönüşü tartışılıyor...

Mesele dönüş değil, yanlış politikaların, kötü yönetimin nelere yol açtığı!...

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“Şehit Hasan Karataş” yazmışlar el kadar tabutunun üzerine...

Doğum 2018 ölüm 2022...

Gözyaşımı silerken düşündüm; ne yaşadı, ne kadar yaşadı, neden öldü?

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Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği saldırıda beş yaşındaki Hasan mahallede oyun oynarken, Ayşenur Alkan ise okulda öğretmenler odasında ders arasındayken atılan bombalar sonucu yaşamını yitirdi.

Üç gün sonra Öğretmenler Günü’ydü... 24 Kasım’ı, Türkiye’nin fedakâr, genç öğretmenlerinden biri olarak kutlayacaktı... 22 yaşındaydı Ayşenur Öğretmen...

Aynı saldırıda beş aylık bebeği karnındayken ağır yaralanan Büşra Karataş yaşam mücadelesi veriyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe-Kilit Harekâtını başlattı... Obüs toplarının mermilerine Hasan ile Ayşenur’un isimlerini yazıyor Mehmetçik..

Önce mezar taşına ardından bombaların üzerine beş yaşında bir çocuğun adı neden yazıldı?

Bu sorunun peşine düşmeliyiz...

Hasan Karataş’ın sokakta oyun oynarken başına neden bomba yağdı?

O hain örgütün, bebek katili, çocuk katili sürüsünün, Suriye’nin kuzeyinde ne işi vardı?

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İki gün öncesine gidelim... AKP Genel Başkanı Erdoğan Katar’da Mısır lideri Sisi ile görüştü.

Tokalaşmanın ötesinde Erdoğan ve Sisi’nin elleri kenetlendi, birbirlerine hararetle baktılar.

Fotoğrafın ortasında, iki liderin arasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani gülümsüyordu..

Erdoğan ve Sisi barışmıştı.. Türkiye’de ortalama zekâda insanlar o fotoğrafa bakıp “Dokuz yıldır Mısır ile ilişkilerimiz neden en kötü seviyesindeydi” diye soruyor...

Madem barışacaktınız, dokuz yıllık küskünlüğün dış politikada yarattığı hasarın hesabını kim verecek?

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Sisi’ye yönelik ağır sözlerine ve “O darbeci ile asla bir araya gelmem” ifadesine rağmen Erdoğan yine 180 derece dönerek “Sil baştan” dedi...

Sisi ile “U dönüşü” muhalefetin yıllardır dile getirdiği “Suriye ile de barışmalıyız” önerisini gündeme getirdi..

Bahçeli dün yaptığı açıklamada, “Erdoğan ile Esad görüşmelidir” diyerek, terörle mücadelede iki ülkenin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi..

Günaydın demek lazım... Ama gün, hiç de aydın değil...

Türkiye, çapsız politikacıların içine düşürdüğü karanlığın içinde!

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Bahçeli, Erdoğan’ın Esad ile görüşmesinin önünü açtı..

Kısa zaman içinde iki ismin el sıkıştığına tanık olacağız..

Peki bunca yıl Esad ile savaşmanın Türkiye’ye verdiği zararın bedelini kim ödeyecek?

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Minik yavrumuz Hasan’ı ve gencecik öğretmen Ayşenur’u katleden bomba Suriye’den atıldı.

Suriye ile olan sınır hattımıza terör örgütü nasıl yerleşti?!

Suriye’nin toprak bütünlüğü parçalanırken, Suriye bölünürken Erdoğan ve hükümetleri bu bölünmeyi destekliyordu...

Suriye, Erdoğan hükümetlerinin de desteği ile bölündü ve istikrarsızlaştı. Esad en uzun sınırı olan Türkiye sınırına hâkim değil.. Terör örgütü ve destekçisi ABD, güneyimizde Suriye’nin yerini aldı!

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Kendi kazdığı kuyuya ülkeyi sürükleyen bir iktidar var... “Dün dündür bugün bugündür” diyemezsiniz..

Sınırların yol geçen hanına dönmesinin, o sınırlara terör örgütünün yerleşmesinin ve Türkiye’ye bombalı terörist ihraç etmesinin siyasi sorumlusudur AKP...

İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda altı yurttaşımız yaşamını yitirdi.

Teröristin, kadın-erkek çok sayıda yabancı kaçak hainle bu saldırıyı yaptığı ortaya çıktı.

Bu insanlar Türkiye’ye nasıl sızdı? Sınırlardan nasıl bu kadar kolay giriş çıkış yapıyorlar?

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34 yaşındaki Yusuf Meydan, 9 yaşındaki kızı Ecrin ile İstiklal Caddesi’nde alışverişteydi...

Kor gibi sönmeyen ve uzayıp giden şehitler listesindeler artık...

Ecrin’in adı F-16 bombalarına yazılmış...

Hava harekâtından sonra kara harekâtı başlayacakmış...

Hiçbiri bu erken, haksız, yürek yakan ölümleri geri getirmez...

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Mehmetçik’in ayağına taş değmesin..

Peki Erdoğan ve ekibinin bunca vahim yanlışının, dış politikada yaptıkları büyük hataların ülkemize yaşattığı acıları ne olacak?

Erdoğan politikada U dönüşü yapabilir.

Hasan’ın, Ecrin’in, Ayşenur’un ikinci bir şansı var mı?