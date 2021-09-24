New York Seferi Abuklukları

24 Eylül 2021 Cuma

Sosyal medyada, trollerin ezberledikleri ve en sık kullandıkları “çemkirme” cümlelerinden biri şudur:

“Ya her şeyi de eleştirmeyin ya. Bir şeyi de eleştirmeyin ya. Körü körüne muhalefet yapıyorsunuz ya...”

Bu trol tayfasının kafaları ermiyor tabii. Dönüp de efendilerine, “Ya, her şeyi de bu kadar berbat etmeyin ya! Bir şeyi de doğru dürüst yapın. Her yaptığınızda da duvara toslamayın” deseler, mesele kökünden hallolacak aslında.

Şu Türkevi (Turkish House) açılışı mesela...

Senin gencecik öğrencilerin sokaklarda sabahlamak zorunda iken, elin memleketinde “itibar” adı altında birilerini zenginleştirme projesine “Lale Gökdelen”e milyonlarca dolar “gömmeyi” eleştirmeyecek miydik?

Mesela, şu “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabının tanıtım çalışmaları. Sanki “Dünyayı değiştirecek ‘Best Seller’ bir başyapıt”tan söz edercesine, New York’u ayağı kaldırmaya çalıştılar. Caddelerde sokaklarda kamyonlara, minibüslere kitap kapağını “giydirip” dolaştırdılar. Times Square’in ışıklı ilan panolarına reklamlar verdiler. Milyonlarca kişinin izlediği ve milyarlarca TL harcanarak kiralanan o panolara yansıtılan yazılardaki İngilizce hatalarını bile görmezden mi gelecektik? “A Fairer Word Is Possible” ifadesini, “is” kelimesini atlayarak, cümle âlemi kendimize güldürmek suretiyle yazdırma rezaletine ses çıkarmayacak mıydık yani?

O paraların bizlerin cebinden çıktığını, “Neye yaradığını bir türlü anlayamadığımız, tarihi New York Seferi”nin masraflarının, alınan (ya da alınamayan) sonuçlara değip değmediği konusunda ağzımızı açmayacak mıydık?

Yandaş gazetecilerin, Türkevi binasını önünde, Cumhurbaşkanı ve eşinin kitapları ile poz vermesinden başka ne amaca hizmet ettiği belli olmayan bir “New York Çıkartması”nın hesabını sormayacak mıydık?

Devletin “eliti” ve onların “yandaşı beslemesi” medyanın, kasası tamtakır hale getirilmiş, üç kuruş dövize muhtaç olan bir ülkenin ödünç alınmış Dolarlarını Amerika yollarında sarf etmesini kenardan “öylece” izleyecek miydik?

Biraz bunlara kafayı yorun troller.

Bize değil, onlara çemkirin.