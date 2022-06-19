Haydi gençler!

19 Haziran 2022 Pazar

Ne zamandır bana heyecan verici bir uygulamayı sizlerle paylaşmak, yazmak istiyordum; bir türlü fırsat olmadı! Uygulamanın, tasarının adı “Nâzım Hikmet Söylüyoruz, Nâzım Söylüyoruz”

Bu yıl Nâzım Hikmet’in 120. yaşını kutluyoruz ya... Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nda son yıllarda danışma kuruluna giren gençlerle birlikte birbiri peşi sıra ilginç tasarılar, etkinlikler üretiliyor. Bu paylaşmak istediğim etkinliğin düşünce anası (aynı zamanda zıpkın gibi, iki duyarlı mı duyarlı üniversite öğrencisinin de anası olan) İdil Kartal. Uygulama şöyle:

Türkçenin, barışın, aşkın, toplumsal adaletin ve evrensel değerlerin en namuslu, en muhteşem şairi Nâzım Hikmet’in Türkiye’nin en çok okunan şairi olduğunu biliyoruz. Aşk şiirleri, kavga şiirleri, hak arayan şiirleri, direniş şiirleri, nabzı dünyanın öbür ucuyla birlikte atan şiirleri, Kurtuluş Savaşı şiirleri, vb... Elbet hepsinin bir bütün olduğunu akıllardan çıkarmadan, herkes kendi sevdiği bir şiiri, ya da birkaç dizeyi okusun, videosunu çeksin sosyal medyaya koysun dedik...

Durun durun! “Okusun” değil! Vakıf başkanı Rutkay Aziz düzeltti. “Şiir Söylenir” dedi... Doğru ya şiiri okuyacaksanız içinizden okursunuz. Söylemek başka... Ve tasarının adı “Nâzım Hikmet Söylüyoruz, Nâzım Söylüyoruz” oldu.

Rutkay Aziz’in söylediği Nâzım Hikmet şiiriyle ilk halkası kurulan zincire, her yaştan genç, ünlüler, ünsüzler, köydeki balıkçıdan, en ünlü sanatçılara, adını sanını bilmediğimiz “sokaktaki adamdan” siyasetçilere; yurtdışındaki emekçiden tiyatro, sinema oyuncularına hatta çocuklara varıncaya dek birçok insan katıldı, katılmaya devam ediyor. Yurtiçinde başladı yurtdışına da yayıldı. 3 Haziran’da zinciri sonlandıracaktık ama herkes eklenmeyi istiyordu. Yoğun katılım nedeniyle zinciri tüm yaz boyunca sürdürme kararı aldık... Bugüne kadar sosyal medyada videolar 2 milyonu aşkın kişi tarafından etkileşim aldı.

1 Eylül Dünya Barış Günü’ne kadar, Nâzım Hikmet’in şiirlerini yurttaşlar kendi sosyal medya hesaplarında video ile paylaşacak... Ve istedikleri kişileri zincire bir Nâzım şiiri söylemeleri için davet edebilecekler. Sosyal medyada paylaşırken #nazımsöylüyoruz, #nazımhikmetsöylüyoruz diye eklemeleri yeterli... Ve sakın ola ki korkmayın! Buna da “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu falan diyemez kimseler!

Kimileri sosyal medyayı susturmaya çalışırken kimileri de işte böyle Nâzım dostlarına, edebiyat ve şiir tutkunlarına, sevgi, saygı ve selam yollamaya, çoğalmaya devam ediyor hâlâ!

‘YENİ BİRİ’ ARANIYOR!

Gençler dedik: SES Eşitlik Adalet Kadın Platformu kurucusu Gülseren Onanç, “Bir Aktivistin Gözünden” köşesinde bu hafta gençlerin dinden uzaklaştığını çarpıcı örneklerle anlatıyor ve iki raporun sonuçlarını veriyor:

Bupar’ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de ilk defa oy kullanacak seçmenlerin “Cumhurbaşkanı kim olsun” sorusuna yanıtları şöyle: Yüzde 20.5’i “Recep Tayyip Erdoğan”; yüzde 72’si “yeni biri cumhurbaşkanı olsun”; yüzde 7.5 “kararsız”.

Apolitical Foundation’ın raporu ise 21. yüzyılın sorunlarını çözebilecek lider yetiştirmede dünyadaki kurumların yetersizliğini; iklim değişikliği, kutuplaşma, eşitsizlik ve savaş gibi başlıca sorunları çözebilecek liderlerin yetişmesi için yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu söylüyor.

“Gençler dünyanın sorunlarına çözüm bulacak, demokrasiyi savunacak, özgürlüklere saygılı, eşitsizlikler ile mücadele edecek, ülkesinde ve dünyada barışı sağlayacak ‘yeni biri’lerini, yeni liderleri arıyor. Duyuyor musunuz” diye soruyor Gülseren Onanç.

Evet, duyuyor musunuz???