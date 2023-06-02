Batı’nın ikiyüzlülüğü, medya ve NATO

02 Haziran 2023 Cuma

Erdoğan’ın 28 Mayıs seçimlerinden sonra Saray’ın balkonuna çıkıp üçüncü kez cumhurbaşkanı olduğunu ilan ettiği saatlerde, İngiltere’de yayımlanan Telegraph gazetesinin internet sitesinde dikkat çekici bir haber yayımlandı.

“Erdoğan iktidarda kalırken Avrupa rahat bir nefes aldı” diyordu haberin başlığı. “İtiraf etmeyebilirler ama kıtadaki çoğu lider, Türkiye Avrupa’dan uzak kalınca daha rahat hissediyor” şeklinde bir değerlendirme yapılmıştı.

Ne de olsa Türkiye’yi bu yolla sığınmacı deposuna çevirdiler. Türkiye, Avrupa’ya yakınlaşırsa, milyonlarca sığınmacı kendi sınırları içerisine girerse, Avrupalının hali nice olur değil mi! Demografik yapıları mahvolur, işsizlik sorunu artar, toplumun huzuru kaçar!

Türkiye’de demokrasi olmuş olmamış, sığınmacılar Türkiye’ye doldurulmuş, ülkenin dilini, hukukunu bile bilmeyenlere oy kullandırılmış, siyasal İslamcı bir iktidar toplumu cendereye almış Avrupalının umurunda mı... Yeter ki kendilerinden uzak olsun!

ROCK YILDIZI MI?!

The New York Times’da seçimden iki gün önce İstanbul büro şefi Ben Hubbard ve Gülsin Harman imzasıyla yayımlanan haberde ise aynen şu cümle yer alıyordu:

“İşçi sınıfından, kırsal kesimden, dindar ya da kıyılardan uzak küçük şehirlerden olan en sadık destekçileri için, Sayın Erdoğan’ın bir rock yıldızı cazibesi var.”

Erdoğan’ın seçim kampanyası boyunca fiziksel performansını, canlı yayınlardaki yetersizliğini, zor yürüdüğünü, göz kapaklarının düşmesine bile engel olamadığını düşününce “rock yıldızı”nı andırdığını söylemek olanaklı değil ama herhalde ne derse desin kendisine biat eden kitleler için “reis” olarak görüldüğü anlatılmak istenmiş!

ÜÇÜNCÜ KEZ CUMHURBAŞKANI!

Doğru değerlendirme yapan gazetelerden birisi, Rusya’da yayımlanan Kremlin yanlısı Izvestia’ydı. “Erdoğan, üçüncü kez Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kalacak” başlığını attı. Türkiye’de muhalif birçok kişinin bilse de ses çıkarmadığı, yasaya aykırı olsa da ana muhalefet partisi liderinin “mağduriyet yaratmamak” için kabullendiği üçüncü kez adaylık konusunun hatırlatılması anlamlıydı.

İfade özgürlüğüne ve demokratik ilkelere zarar vermesi nedeniyle Erdoğan’dan pek hoşlanmadıkları bilinen Batılı liderlerin de seçimden sonra yine Erdoğan’ı tebrik sırasına girdiğine tanık olduk. Şaşırtıcı değil elbette. Ne de olsa Türkiye, hem sığınmacı deposu hem de NATO’nun tüm misyonlarında yer alan ittifakın bir üyesi...

ABD Başkanı Joe Biden, Erdoğan’ı İsveç’in NATO üyeliğinin de desteklenmesi için iknaya çalışırken, Türkiye’nin F-16 talebine karşılık olarak İsveç’in NATO üyeliğini hatırlatarak yanıt verdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de bu konuyu görüşmek için yakında Ankara’ya geleceği biliniyor.

Bir yandan PKK ve FETÖ üyelerine destek verirken diğer yandan NATO’ya girmek için çabalayan İsveç’e Türkiye’nin onay vermesi bekleniyor. Türkiye’nin Finlandiya’nın üyeliğine geçit verdiği gibi İsveç için de onay verip NATO’nun genişlemesine yol açması için kapalı kapılar ardında pazarlık yapılacak.

Geçen defa TBMM’de kimsenin karşı çıkmadığı bu genişleme oylaması, bakalım bu defa ülke tarihinin en sağcı Meclis’inde nasıl olacak?