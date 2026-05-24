Son haftalarda yurtiçinde çeşitli toplantılara katılmak için farklı kentlerimizi ziyaret ettim. Aralarından bende iz bırakanları bu köşede okurlarıma aktarmayı önemsiyorum.

Yolum, bu kez 19 Mayıs dolayısıyla başta sevgili Nejdet Özer olmak üzere Ankara CUMOK gönüllüleri tarafından desteklenen bir etkinliğe katılmak için Manavgat’a düştü. Antalya’ya daha önce defalarca gitsem de böylece ilk kez güzel ilçemize de ayak bastım.

19 MAYIS, LAİKLİK, CUMHURİYET GAZETESİ VE TÜRKAN SAYLAN!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Manavgat Şubesi Başkanı Emine Çataltaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Örüç, ilçede Aydınlanma mücadelesini canlandırmak için Güneş Umuttan Şimdi Doğar başlıklı bir etkinlik serisini başlatmışlar. Bu kapsamdaki söyleşilerin ilkine konuk olmak, benimle birlikte, Cumhuriyet Kitapları’ndan da eserleri yayımlanan değerli yazarlar Mehmet Zaman Saçlıoğlu ile Adnan Gerger’e nasip oldu!

Ben öncelikli mücadele alanlarımdan biri olan “Cumhuriyet ve Laiklik” üzerine bir konuşma yaparken “Önce Cumhuriyet” kitabının yazarı Gerger, “Cumhuriyet Okuru Olmak” üzerine konuştu. Saçlıoğlu hocamız ise 17 yıl önce 18 Mayıs’ta aramızdan ayrılan Prof. Dr. Türkan Saylan üzerine yazdığı ve etkinlikle aynı adı taşıyan kitabından hareketle “Türkan Saylan’ın Sönmeyen Umudu”nu anlattı.

Her ayrıntının düşünüldüğü kusursuz organizasyon, Atatürk Kültür Merkezi’nde dernek üyesi Nurcan Şimşek’in resimlerinden oluşan bir sergiyle açıldı, gençlerin konuşmaları ve Manavgat Belediyesi Gençlik Korosu’nun etkileyici konseriyle devam etti.

HER YERDE SORULAN SORU VE YANITI

Bu yazıyı yazmaktaki amacım, nereye gitsek bize sorulan önemli bir soruya yanıt vermek.

Yurttaşlarımız, ülkemizin içinde bulunduğu kaotik ortamda bir yandan ağır ekonomik kriz yüzünden büyük bedeller öderken bir yandan da siyasetteki kirlenmenin yıkıcı etkisine karşı direnmek için çabalıyor. Bu arada geleceğe umutla bakmak için de sarılacak bir dal arıyor.

Her yerde soruyorlar, diyorlar ki: “Bu yıkım karşısında ne yapacağız?”

Ben de her yerde yanıtlıyorum, diyorum ki önce örgütlenmek ve aynı hedefler için bir araya gelmek lazım. Yerelde bu birliktelik sağlanırsa o birlik duygusu tüm ülkede bir sinerji yaratır. Kendinize uygun bulduğunuz bir siyasi parti ya da demokratik toplum örgütünde tam bağımsız, kamucu, devrimci ve laik Cumhuriyet mücadelesine destek verin.

TÜRKİYE’Yİ AYDINLIĞA ÇIKARACAK YOL

Manavgat’ta bu işbirliğinin fitili, 19 Mayıs’taki etkinlikle ateşlendi! Etkinliğin afişinde ÇYDD Manavgat Şubesi’nin yanı sıra Manavgat Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Eğitim İş ve Ankara CUMOK’un logoları vardı. Konuşmama başlarken bu birlikteliğin önemini vurgulamak için hepsini tek tek sayıp “İşte ülkenin en aydın kesimini temsil eden kitle burada!” diye söze başladım.

Çünkü Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak yol, sol Kemalistler ile Cumhuriyet Devrimi’ne hak ettiği değeri veren sosyalistlerin, yurtsever cumhuriyetçiler ile laik devrimcilerin birliğinden geçecek. Bunun bu coğrafyada başka yolu yok.

ÇYDD Manavgat Şubesi’nin kurucu başkanı olan ve geçmişte öğretmenlik de yapan Manavgat Belediyesi Başkan Vekili avukat Mehmet Çicek’in de desteğiyle, ilçede yurtsever cumhuriyetçilerin buluşması, hem biz konuklara hem de tüm katılımcılara moral verdi.

107 yıl önce emperyalizme ve işbirlikçi saltanata karşı verilen muazzam bir Kurtuluş Savaşı’nın sonucunda cumhuriyetin ilan edildiği bir devrimin çocuklarına da umudu artırmak yakışırdı; öyle yaptık!