19 Mart’ta İBB operasyonlarıyla başlayan sürecin asıl amacının ne olduğu ortaya çıktı!

Her şey CHP’nin başına defalarca seçim kaybeden 77 yaşındaki birini yeniden oturtmak ve seçime doğru Cumhur İttifakı’nın yolunu açmak için yapıldı.

Ardı ardına her gün bir yenisi patlatılan operasyonlar, ülkeye ŞOK DOKTRİNİ uygulayıp siyasi gündemi kaosa sürüklerken halkı paralize etmek içindi!

VİDEO İLE GELEN İŞARET!

Kılıçdaroğlu’nun çarşamba günü yayımladığı video, mutlak butlan kararı çıkacağına dair önemli bir işaretti. Hemen ertesi gün kararın açıklanması, önceden bunu bildiğini gösterir! Karar sonrasında ilk olarak iktidara yakın TGRT’ye açıklama yapması da savrulduğu yeri ortaya koyuyor.

Türkiye’nin 24 yıldır AKP karanlığına mahkûm edilmesinin baş sorumlularından biridir Kılıçdaroğlu. Genel başkanlığı boyunca CHP’yi ortanın sağına sürüklemiş, laikliği sürekli çiğnemiş, helalleşme politikasıyla liberal ve siyasal İslamcı kesime yanaşmış, Adalet Yürüyüşü dışında ana muhalefeti sokaktan çekmiş, altılı masa projesiyle sağcılarla ve tarikatçılarla işbirliği yapmış, milletvekili listelerinde de onları en üst sıralara koyarak tabanı küstürmüş ve en vahimi de Atatürkçüleri partiden atmıştır!

2023 seçimlerinde iktidarın ve emperyalizmin işine yarayacak şekilde 2. Cumhuriyetçi bir tasarım yapılmasını sağlayan kişidir Kılıçdaroğlu; halkta artık karşılığı olmayan ve CHP’ye oy vermeyi düşünen yurttaşların büyük çoğunluğunu sandıktan uzaklaştıracak bir isimdir.

KAZANAN AKP İKTİDARI

Özgür Özel yönetiminin de Öcalan açılımına destek vermek başta olmak üzere önemli hataları vardır. Ancak 2023 kurultayından sonra da defalarca kurultay kazanmış bir yönetimin mutlak butlan kararı ile görevden alınması, demokrasiye aykırıdır.

Bu kumpasa karşı adaleti savunmak ve demokrasi talebini yükseltmek zorunludur. CHP bu kaostan ancak sağa yönelmekten vazgeçip kurucu ilkelere sahip çıkan bir parti haline gelerek ve içinde yuvalanan sahte cumhuriyetçilerle çıkarcılardan arınarak çıkabilir.

Ülkenin böylesine büyük bir ekonomik kriz ve Öcalan açılımı ile boğuştuğu bir dönemde ana muhalefete yapılan bu operasyon, çok boyutludur ve CHP’nin bu aşamada iç karışıklığa sürüklenmesinden fayda sağlayacak taraf kesinlikle bellidir: O da siyasal İslamcı AKP iktidarıdır!