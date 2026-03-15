CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Mart Perşembe günü TBMM’deki odasına giderek Bülent Arınç’ı ziyaret etti ve baş başa yetmiş beş dakika görüştü. Sonra yanında Arınç’la birlikte medyaya açıklama yaparken “Türkiye’deki tüm meselelerle ilgili sohbet ettiklerini, CHP’nin içinde bulunduğu sürece yönelik bilgilendirme yaptığını, kendisinin deneyimlerinden istifade etme imkânı bulduğunu” söyledi.

Bir yandan İmamoğlu hakkında “Erken öten horozun başını keserler” diyen, diğer yandan da tutuksuz yargılanması gerektiğini belirten Arınç, Özel’le görüşmesi hakkında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e şunları söylemiş: “Cezaevindeki bazı isimlere gittim, hasta olanları ziyaret ettim. Murat Çalık gibi Gaziosmanpaşa Belediye Başkanına da gitmek istiyorum ama İmamoğlu’na gitmem. Onun yanında durmam doğru olmaz dedim.”

Arınç, daha sonra Nefes’ten Aytunç Erkin’e, “‘İmamoğlu için ne düşünüyorsunuz’ diye bir şey sormadı. Ben, ‘Yargılamalar başladığı için tavrım bellidir’ dedim. Şunu ekledim: Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmemi isteyenler oldu ama bunun yanlış anlaşılmalara neden olabileceğini düşünerek yapmadım” açıklamasını yaptı.

Görüşmenin içeriğini tam olarak bilemeyiz ama bizim gazeteci olarak yapmamız gereken tespitler var.

ARINÇ ADINI DUYUNCA AKLINIZA NELER GELİYOR?

2009’da FETÖ’nün KOZMİK ODA KUMPASI’nda başrolde yer aldı, “Beni öldürecekler” dedi, dönemin FETÖ medya aparatı Taraf’a konuştu, yandaş Star’da Şamil Tayyar’a hayatının tehlikede olduğunu anlattı. Tuhaf krokiler paylaşıldı, ona suikast düzenleyeceği söylenenlerin kozmik odada görevli oldukları iddiasıyla kozmik odaya girildi ve ülkemizin güvenliği ile ilgili sırlar cemaate sızdırıldı.

Arınç, daha sonra, “Benim üzerimden bir operasyon yapılmış olabilir” diyerek olayın mağduru olduğunu öne sürdü.

Ergenekon ve Balyoz kumpasları sırasında, “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” dedi. Yıllar sonra bu sözden dolayı pişman olmadığını söyledi.

2009’da Manisa’da Yakup Ağa Sübyan Mektebi’nin açılışında, “şeyh” olarak bilinen sarıklı ve cüppeli Mehmet Salih, protokolün 1. sırasında, dönemin TBMM Başkanı ve AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç’la birlikteydi.

LAİKLİĞİ VE İLK DÖRT MADDEYİ HEDEFLEYEN BİR İSLAMCI

2010’da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde, “Karşılarına din diye laikliği oturtmuşlar. Laikliğin L’sine laf söyletmemekle meşguller. Başka hiçbir şeylere kafaları basmıyor” dedi.

Fethullah Gülen’in “Mezardaki ölüleri bile kaldırıp oy kullandırmalı” dediği, 2. Cumhuriyetçilerin “Yetmez ama evet” propagandası yaptığı, yargının FETÖ’ye teslim edildiği 2010 anayasa değişikliği referandumu hakkında “Bugün biz ne yapabiliyorsak 12 Eylül 2010 referandumundan aldığımız güçle yapıyoruz” dedi.

2011’de kişisel fikrinin, “Değiştirilemez ilk üç madde arasından sadece ‘Türkiye devleti bir cumhuriyettir’e dokunulmaması yönünde olduğunu” söyledi.

2. ve 3. madde hakkında, “‘Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ sözleri yerine, değiştirilmelerini nitelikli çoğunluğa bağlamak mümkün” diye konuştu!

2013’te “Bir Batı kurumu olan laikliğin Türkiye’de 1937’den sonra uygulanış biçiminden halkımız büyük rahatsızlık duyuyor. Laikliğin tadını iki üç senedir almaya başladık” dedi.

FETHULLAH VE CEMAAT ÖVGÜLERİ

2013’te Fethullah Gülen’i ABD’de ziyaret ederek o haini “siyaset üstü bir insan” diyerek övdü.

Gezi Olaylarından sonra, Samanyolu TV’de, “Fethullah Gülen Hocaefendi bir deniz feneri gibi yolumuzu aydınlatıyor. Allah ondan razı olsun. Bize de yol gösteriyor, bizi ikaz ediyor” dedi.

15 Temmuz 2016 darbe girişime katılmayan FETÖ üyelerini masumlaştırdı ve “terörist” nitelemesinden rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

2014’te cemaate seslenerek “Her şeyin garantisi biziz. O cemaatler beni çok iyi bilir. Ben onları çok iyi biliyorum. Biz varsak siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz” dedi.

Yine aynı dönemde, “İffet çok önemli. Kadın iffetli olacak. Mahrem-namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak” dedi.

Oğlunu milletvekili yapıp damadını FETÖ operasyonlarından kurtaran, İslamcı siyasetin önde gelen bir figürüdür Arınç; hesap vermesi gereken biridir, deneyimlerinden faydalanılacak birisi değil!

Atatürk’ün kurduğu bir partinin genel başkanının ziyaret edeceği birisi hiç değil!