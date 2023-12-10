Sanal âlemin tekkeleri

10 Aralık 2023 Pazar

Ahmet Mahmut Ünlü, mesleğini mahkemede YouTuber olarak açıklamış.



YouTube kanalına girer girmez sizi altı yıl önce yayımlanan bir videosu karşılıyor. Diyor ki orada, “Gece 2’de yemek yapanın kanalını 700 bin kişi takip ediyor. Benim kaç takipçim var YouTube’da? 100 bine zor çıktı. Ne diyeyim ben size? Allah için yapılan tebliğlere neden abone olmuyorsunuz? Millete ayet, hadis okuyoruz. Para mı topluyoruz ya! Allah için YouTube’a üye olun diyoruz.”



Altı yıl içinde 100 binden 1.57 milyona büyük bir artış gösterip gelirini katlamış; 1.47 milyon takipçisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi YouTube kanalını da geçmiş.



“Para istemiyoruz, Allah için üye olun” diyor ama mahkemede 1.57 milyon üyeli YouTube kanalından ayda 55 bin TL kazanırken kitaplarından da 85 bin TL gelir elde ettiğini söylemiş; eğitim durumu ise kayıtlara “medrese eğitimi” olarak girmiş. Demek ki bir ayda yaklaşık asgari ücretin 12 katına ya da iki milletvekili maaşına eşit para kazanıyor.



Erkeklerin gördüğü ortamda kadınların çalışamayacağını söyleyen bu kişi, Allah için tebliğ yaptığını iddia eden Cübbeli Ahmet Hoca kimdir? Nakşibendi tarikatını temsil eden oluşumlardan İsmailağa Cemaati’nin önde gelenlerinden biri... Yani 1925 tarihli 677 sayılı devrim yasası ile kaldırılan tarikatların bir üyesi.



GERİCİLİĞİ MİLYONLARA İLERIİ TEKNOLOJİYLE YAYANLAR

Ünlü, kanalında yayımlanan bir videoda şöyle diyor:



“Hacı adam, sakallı adam, sekreteri karı! Bu ne akılsızlık ya... Ya elâlemin karısını, kızını yanında niye çalıştırıyorsun? ‘E çok acıyorum, aç kalmış.’ Sadaka ver! Kadınlar ayrı yerde çalışır, hiç erkek girmez oraya, o tamam. Ama kadın, erkek aynı ortamda memurluk da yapması caiz değil, amirlik de yapması caiz değil, işçilik de yapması caiz değil, patronluk da yapması caiz değil!”



Son videolarından birinde ise yılbaşı kutlayanları namazın ve zikrin kurtaramayacağını söylüyor.

Yılbaşını kutlamak ile Noel’i kutlamanın aynı şey olmadığı yıllardır anlatılsa da ayrıca Türkiye’de yaşayan insanlar arasında farklı inançta yurttaşlar olduğundan isteyenler Noel’i de kutlayabilecekken “Başımıza büyük bir bela gelmeden önce yılbaşı/Noel kutlamasına katılmaya hazırlananları uyaralım!” dediği videoları paylaşıyor.



ARTSIN ÜYE MÜRİTLER, GELSİN PARALAR!



“Erkeğin kadına selam vermesinin sıkıntıya yol açacağını, çünkü bunun ‘Görüşebiliriz’ anlamına geldiğini”...

“Müslüman kadınlar için, başka bir dine mensup olan kadınların da yabancı erkek hükmünde olduğunu, kâfire kadınların yanında da erkek varmış gibi oturmaları gerektiğini”...

“Evin içinde köpek beslenemeyeceğini çünkü köpek olan eve rahmet meleklerinin girmeyeceğini, ölüm meleği Azrail’in gireceğini” söyleyen Ünlü, bu düşüncelerini sosyal medyadan milyonlarca insana yayıyor.



Ve diyor ki tekke kurmaya ne gerek var, aç Instagram’da, YouTube’da bir kanal, oradan seslen müritlerine!

Sanal âlem şeyhler, şıhlar, hocalar ve onların kanallarına üye olan müritlerle dolu. Tarikat ve cemaat şeyleri takipçi sayıları arttıkça para kazanırken müritleri de cennete yatırım yaptığını düşünüyor.

Sosyal medya kanalları olmuş sanal âlemin tekkeleri!

