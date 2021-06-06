Siz kaç hayvanı öldürdünüz?

06 Haziran 2021 Pazar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ile TRT’deki diyaloğu günlerdir aklımdan çıkmıyor. Büyük bir üzüntü, öfke ve başkası adına utanma duygusu ile izledim.

İzlemeyenler için şöyleydi diyalog:

H.Ö.: “Hayvansever biri olarak, kalbimi yumuşatan insanlardan çok küçücük hayvanlar olduğunu bilerek sormak istiyorum...”

RTE: “Allah Allah...” (Şaşırma edası ile söylüyor.)

H.Ö.: “Hayvan haklarıyla ilgili bir yasa çıkacaktı efendim...”

RTE: “Sizde kaç tane hayvan var?”

H.Ö.: “Geçen haftaya kadar ikiydi, şimdi bir...”

RTE: “Öldürdün mü?” (Gülerek soruyor.)

H.Ö.: “Ben öldürmedim... Çocukların haberi yoktu şimdi öğrendiler.”

Evinde baktığı bir hayvanı kaybedene “Öldürdün mü” diye sorulması...

Onun üzüntüsünün hafife alınması...

Bunun devletin en yetkili makamında oturan kişi tarafından yapılması...

Bu konuşmanın, hayvana yönelik şiddetin tavan yapmış bir ülkede olması...

Diyaloğun devletin resmi TV kanalında milyonlarca insanın izlediği bir programda gerçekleşmesi...

Hepsi bütünüyle DEHŞET VERİCİ!

Gazetecinin kaybettiği bir insan olsaydı “Öldürdün mü” diye gülerek sorulabilir miydi?

HAYIR!

İşin tuhafı, biz her ne kadar Öztürk’ün durumuna üzülsek de o Yeni Şafak’taki köşesinde “Cumhurbaşkanımıza haksızlık yapılmıştır” diye yazdı...

Programda ailecek 15-16 hayvana baktıklarını da söyledi Erdoğan. Gittikleri yerde hediye ediliyormuş. “Hayvanlarla olan ilişkimiz ileri” diyerek bunları anlattı. Konu hakkında öyle bilgisiz ki hediye edilenlerin bazılarını başkalarına hediye edip bazılarını bakıma aldıklarını söyledi.

Belli ki yıllardır hayvanların eşya gibi hediye edilmemeleri için kampanyalar düzenleyen hayvan hakları savunucularını hiç duymamış.

HAYVAN HAKLARI YASASI NE OLDU?

Erdoğan, programda bu konuşmalarla zaman geçirerek asıl soruyu da yanıtlamamış oldu.

2019 sonunda TBMM’de bulunan 5 siyasi partinin üzerinde anlaştığı Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Raporu açıklandı. Eksik ve hatalı yanları vardı ama sonuçta ilerleme için bir adımdı. Onca zaman sonra bu yıl mart ayında AKP grubu tarafından TBMM’de toplantıya çağrıldık fakat yasa teklifi yine hazır değildi. Yaklaşık bir yıl boyunca tartışılıp üzerinde anlaşılan konular tekrar konuşuldu. Aynı STK’ler aynı talepleri iletti ve hâlâ bekliyoruz!

Her gün hayvanlara şiddet uygulanıp tecavüz edilirken sapıklar serbestçe geziyor ama AKP, yasanın düzeltilmesi konusunda 15 yıldır oyalıyor.

“Yasa neden çıkmıyor” diye soruluyor ya bir daha yazayım:

1- Hayvana şiddet uygulayanlara, tecavüz edenlere hapis cezası verilirse, Adalet Bakanlığı’nın yükü artacak. Buna karşı oradan itiraz geldiği söyleniyor.

2- “İnsana yönelik her şiddete hapis cezası yok. Bu durumda hayvana yönelik şiddete hapis cezası nasıl verilecek” diye soruluyor.

3- Hayvana yönelik tecavüz özellikle kırsal bölgelerde yaygın. Tecavüze hapis cezası gelirse çok sayıda insanı hapse atmak gerekecek ama hapishaneler dolu diye bahane üretiliyor.

4- İktidar, hayvanlar üzerinden kazanç sağlayan sektörlerin lobilerine karşı duramıyor. Örneğin “Avcılık başka yasanın konusu” denilerek geçiştiriliyor, mevcut hayvanat bahçeleri ve yunus parkları kapatılmak istenmiyor. Pet shop’lardaki hayvan satışı tümüyle yasaklanmıyor. Deve güreşleri, atlı faytonlar kaldırılmıyor.

5- Belediyelerin ceza kapsamına dahil edilmesi kabul edilmiyor.

Başka nedenler de söz konusu ama temel olarak bu noktalarda direnç var.

ERDOĞAN’IN İMZASIYLA DESTEKLENEN HAYVAN SÖMÜRÜSÜ VE KATLİAMI

Erdoğan, TRT’de, “Bu çalışma kamuoyunda evcil hayvanları düzenleyen bir çalışma gibi algılanıyor ama biz bunu çok daha geniş düşünüyoruz” dedi.

Kendisine 19 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de imzasıyla yayımlanan KOSGEB destek kararını hatırlatmak isterim. “Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor” başlığı altında desteklenecek faaliyetler arasında neler var biliyor musunuz?

Hayvanat bahçeleri, yarış pistleri, avcılık ve balıkçılık alanları, yarış atı ahırı hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi!

Bu, hayvan hakları savunucuları ile dalga geçmektir!

Hayvanları spor ve eğlence aracı olarak gören...

Hayvan canını değersiz bulan...

Onları para için sömüren, esir eden ve öldürenleri destekleyenlerden yıllardır hayvan hakları ile ilgili yasa beklemenin ıstırabını yaşıyoruz.

“Öldürdün mü?” diyene sormak lazım:

Siz kaç hayvanın ölümüne sebebiyet verdiniz? Hangi hayvanların işkence görmesini kolaylaştırdınız? Kaç hayvan tecavüzcüsünün serbest kalmasına yol açtınız?