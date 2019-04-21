Bahçeli’nin 18.81 hesabı doğru mu? AKP’nin kaybı büyük

Bahçeli, İstanbul halkının gönlünü alın teriyle kazanan Ekrem İmamoğlu için ağzına geleni söylemiş.. Ayıp etmiş, Erdoğan ve Binali Bey bile böyle şeyler söylemedi. Çünkü bu tür konuşmalar İstanbul’un iradesine karşı çıkmak olur ve nasıl kazanırım derdi olan bir parti bunu yapmaz. Ama Bahçeli’nin politikası, AKP kaybedecek MHP kazanacak üzerine kurulu.

Önceki günkü demecinde belediye seçimlerinde MHP’nin İl Genel Meclisi oyları yüzde 18.81 dedi, ama bunu yaparken sanki Türkiye genelindeki oy oranı gibi bir algı yarattı. Evet doğruya yakın bir rakam bu, ama Türkiye geneli için değil, sadece büyükşehir olmayan ve ittifak yapmadıkları 51 ildeki sonuçlarla ilgilidir.

Türkiye geneli oy paylaşımları

Okurum, mühendis Serdar Karsu’nun yaptığı ve yine uzman başka mühendislerin de doğru bulduğu hesaplar şöyle (biraz fazla hesap olacak, başka çaresi de yok):

AKP % 36.32; MHP ise % 15.32 = Toplam oyları yüzde 51.64

Yani AKP’nin son yerel seçimlerde oy oranı yüzde 37’nin altına geriledi. Kaybettiği oyların çoğu MHP’ye kaydı. Bu hesaplar, 2018 milletvekili seçimleriyle kıyaslamalı olarak gerçekleştirildi, üstelik 2014 seçimleriyle de sonuçlar karşılaştırıldı ve yanılma payı yüzde 1’in altında değerlendirildi. Doğruluk payı artı eksi yüzde 1. (Bu konuda ilk yazım: www.cumhuriyet.com. tr/koseyazisi/1333466/MHP_oydu__ AKP_yuzde_36_mi_.html )

Serdar Karsu diyor ki: 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde, söz konusu 51 ildeki AKP ve MHP’nin oy oranları şöyleydi:

AKP: % 45.8; MHP: % 13.2. Toplamları % 59

Türkiye geneli sonuçları ise:

AKP: % 42.56; MHP: %11.10. Toplamı: % 53.66

İl Genel Meclisi sonuçları

2019 yerel seçimlerine gelelim: İttifak yapılmayan 51 ildeki İl Genel Meclisi seçimlerinde AKP ve MHP’nin oy oranları şöyle gerçekleşti:

AKP: % 41.6; MHP: % 18.81 (Toplam: % 60.42)

AKP, büyükşehir olmayan 51 ilde, 2018’e göre 2019’da 4.19 puan geriledi.

MHP ise 5.61 puan arttı. İki partinin toplam oyları içindeki AKP payı % 68.86, MHP payı ise % 31.14 oldu.

Görüldüğü gibi AKP’nin ittifak oyları içindeki payı düşerken MHP’ninki yükseldi.

Yani, AKP’nin, MHP’ye göre, 51 ilde % 11.28 oranında oy gerilemesi olmuş.

Son seçimlerin sonucunu yeniden yazalım: 2018 seçim verilerinden yola çıkılarak yapılan yaklaşık hesaplamada, 2019 seçimlerinde AKP’nin (MHP oylarından arındırılmış) oy oranı % 36.32

MHP’nin oy oranı ise 51.64 - 36.32 = % 15.32 olmaktadır.

AKP yanılgı içinde

AKP yetkilileri ise liderliğe ve seçmenlerine yanlış bilgi aktardı ve yerel seçimlerde AKP’nin oyunu yüzde 44 ve MHP’nin oyunu ise yüzde 7.4 olarak gösterdi.

Bahçeli’nin yüzde 18.81 vurgusu AKP’nin bu manipülasyonuna yönelik kabul edilebilir.

AKP’nin oyu yüzde 36’lara gerilerken, evet bu oyların önemli bir kısmı MHP’ye gitti; ama Serdar Karsu diyor ki: AKP + MHP oy toplamları, önceki seçimlere göre giderek aşağı düşüyor. AKP’den kaçan oyların tümü MHP’ye gitmedi, kaçan oyların bir kısmı seçime katılmayan AKP seçmenlerine ait, bir kısmı da başka partilere oy verdi.

İYİ Parti’nin de seçime girdiği 2018 genel seçimlerinde, ittifak oyları % 53.66 iken, şimdi % 51.64’e düştü.

CHP ve muhalif diğer partilerin çıkartacağı önemli sonuçlar var.

1) AKP’nin oylarını daha aşağı nasıl çekecekleri ve

2) AKP’den kaçan seçmenlerin MHP dışındaki partilere nasıl yöneltileceği...

Sağlam duran, iyi çalışan, ikna eden, iktidar parti ve politikalarıyla ittifaka girmeyenler kazanacak.