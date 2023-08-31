Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Ağustos 2023 - 13:21

Güncelleme: 31 Ağustos 2023 - 13:21

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu::

Özel ilişkilerinizle alakalı veya varsa çocuklarınızla alakalı çözümsüz kalan sorunların üzerinde derinleşebileceğiniz ve çözüm bulabileceğiniz bir gündesiniz. Hislerinizi ikinci plana atmayın; bu aralar sezgisel gücünüz fazla ve rüyalarınız haberci olabilir.