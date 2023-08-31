Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu::
Özel ilişkilerinizle alakalı veya varsa çocuklarınızla alakalı çözümsüz kalan sorunların üzerinde derinleşebileceğiniz ve çözüm bulabileceğiniz bir gündesiniz. Hislerinizi ikinci plana atmayın; bu aralar sezgisel gücünüz fazla ve rüyalarınız haberci olabilir.
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