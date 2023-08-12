Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Ağustos 2023 - 17:30

Güncelleme: 12 Ağustos 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

İçinizden geçen duyguları anlatmakta zorlansanız da kendi kendinize yetebildiğinizi görmek sizi daha güçlü kılıyor. Hislerinizin kuvvetli olduğu ve haberci rüyalar görebileceğiniz zamanlardasınız. Kendinizi riske atmadan sezgilerinizin peşinden gidin.