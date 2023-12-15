Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, ilişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir fakat çok da zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek bugün sizin için önemli. Huzurunuz için dikkatinizi başka konulara yöneltmeli, kendinizi negatif etkilerden elinizden geldiğince korumalısınız.
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