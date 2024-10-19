Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Maddi altyapınızı oluşturmak için attığınız adımlar bugün çevrenizin de desteği ile daha somut bir hal alabilir. Günün ikinci yarısı önemli görüşmeler yapabilir, aldığınız kararları önemli kişilerle paylaşabilirsiniz. Rahat bir tavır takınırsanız şansınız daha açık olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölüm nedeni belli oldu!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- Yurtdışına kaçtı iddiası
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- 'Hepsini bir gecede kamulaştıralım'
- 'Tak tak tak, evraklar değişmekte...'
- 1 suikast, 3 yalan, 1 mit
- 'Ülke yangın yeri, sen hala çıkmış 'hançer' diyorsun'