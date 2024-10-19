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Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Pazar Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Pazar Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 19 Ekim 2024 - 15:33

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Maddi altyapınızı oluşturmak için attığınız adımlar bugün çevrenizin de desteği ile daha somut bir hal alabilir. Günün ikinci yarısı önemli görüşmeler yapabilir, aldığınız kararları önemli kişilerle paylaşabilirsiniz. Rahat bir tavır takınırsanız şansınız daha açık olacak.



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