Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, işlerinizi ne kadar hızlandırmaya çalışsanız da aksilikler çıkıyor. İş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlar, rutin hayatın kontrolü elinizden kayıp gidiyor. Sabırsız olmayın. İşlerinizin yoluna gireceği bir zaman mutlaka var. Sağlığınızı kontrol ettirin, kendinize odaklanın.
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