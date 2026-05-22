Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün Ay'ın Aslan burcundaki konumu hayattaki sorumluluklarınızı, hedeflerinizi ve toplum önündeki duruşunuzu ön plana çıkarıyor. Güneş ve Satürn arasındaki zorlu etkileşim ise ortaklaşa harcamalar, krediler, miraslar ya da eşin parası gibi konularda bazı kısıtlamalar ve yapılandırmalar getirebilir. Maddi konularda gerçekçi olma zamanı.

Kariyer:

Kariyerinizde finansal ortaklıklar ve bütçe yönetimi konusunda temkinli hareket etmeniz gereken bir cumartesi. Yatırım planlarınızda ya da bütçe raporlamalarınızda hiçbir ayrıntı unsurunu atlamamalısınız. İş birlikleriniz ve mesleki çevre içindeki insan ilişkileriniz vasıtasıyla yürüttüğünüz kaynak arayışlarında bugün resmi engellerle karşılaşmamak adına sabırlı ve stratejik ilerlemelisiniz.

İlişki:

İlişkilerinizde duygusal paylaşımların derinleştiği ancak bir o kadar da sahiplenici ve kıskanç tutumların kriz yaratabileceği bir gün. Partnerinizle aranızdaki güveni sarsacak davranışlardan kaçınmalısınız. Yalnız Akrepler için hayatlarına alacakları kişiyi seçerken ciddi bir eleme sürecinden geçecekleri, geçici heveslerden uzak duracakları bir evre.