Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Cumartesi Aslan Burcu Yorumu

Aslan Burcu ve Yükselen Aslan Burcu

Günlük Yaşam:

Ay burcunuzda ilerlerken parlamak, dikkat çekmek ve liderlik etmek istiyorsunuz sevgili Aslanlar. Ancak sosyal çevrenizi ve geleceğe dair planlarınızı sembolize eden alandaki Güneş'in, Satürn ile yapacağı kare açı arkadaşlık ilişkilerinizde bazı sorumluluklar veya krizler doğurabilir. Bir dostunuzun sorunuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

Kariyer:

Kolektif işlerde, ekip çalışmalarında ve organizasyonlarda bazı aksaklıklar veya fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Planladığınız bir projenin finansal ayağında ya da bütçe yönetiminde karşınıza çıkabilecek engelleri aşmak için sabırlı olmalısınız. İş süreçlerinizdeki finansal ayrıntı paylaşımlarını titizlikle yapmalı, iş çevrenizle olan iletişiminizde diplomatik kalmaya özen göstermelisiniz.

İlişki:

Aşk hayatınızda partnerinizle sosyal çevre içindeki duruşunuz veya ortak bütçeniz hakkında ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. Birbirinize karşı baskıcı olmamaya çalışmalısınız. Yalnız Aslanlar için arkadaş grupları vasıtasıyla ya da dahil oldukları topluluklarda tanışacakları kişilerle hemen bir bağ kurmak zor olabilir; süreç zaman ve olgunluk isteyecektir.