Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Yay Burcu ve Yükselen Yay Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün seyahat etmek, yeni şeyler öğrenmek ve ufkunuzu genişletmek adına Ay'ın Aslan burcundaki destekleyici enerjisini hissedeceksiniz. Ancak ikili ilişkiler alanınızdaki Güneş’in aile ve kökler alanınızdaki Satürn ile yapacağı kare açı, partnerinizle ya da aile büyüklerinizle olan ilişkilerinizde geçmişten gelen bazı sorumlulukları önünüze getirebilir.

Kariyer:

Ortaklı yürüttüğünüz ticari faaliyetlerde veya danışmanlık işlerinizde karşı tarafın katı tutumu nedeniyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Sözleşme ve kontratların tüm ayrıntı maddelerini yeniden incelemek durumunda kalabilirsiniz. İş dünyasındaki tanınırlığınızı ve insan ilişkilerinizi korumak adına fevri çıkışlar yapmaktan kaçınmalı, profesyonel sınırları korumalısınız.

İlişki:

Evliliğinizde veya uzun soluklu ilişkilerinizde ciddi bir eşikten geçiyor olabilirsiniz. Ailevi yükümlülüklerin ilişkinize yansıması aranızda dönemsel bir soğukluğa neden olabilir; yapıcı ve sabırlı konuşmalar bu dönemi atlatmanızı sağlayacaktır. Yalnız Yaylar için hayatlarında köklü ve ciddi bir yer edinebilecek, sorumluluk sahibi insanlarla tanışma olasılığı var.