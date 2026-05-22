Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün günlük işlerinizi toparlamak, evcil hayvanlarınızla ilgilenmek ve sağlığınıza özen göstermek adına Ay'ın Aslan burcu enerjisinden yararlanabilirsiniz. Ancak burcunuzda geri harekette olan Satürn’ün Güneş ile yapacağı sert açı, ev ve aile hayatınızdaki sorumlulukların omuzlarınıza ağır gelmesine neden olabilir. İçsel olarak kendinizi baskı altında hissetmemeye çalışın.

Kariyer:

Evden yürüttüğünüz işlerde veya gayrimenkul odaklı projelerinizde bazı gecikmeler ve resmi engellerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. İş süreçlerinizdeki idari ve teknik ayrıntı aşamalarını büyük bir ciddiyetle ele almalısınız. Mesleki alanda kurduğunuz insan ilişkileri ve iş çevreniz, ailevi veya kişisel sebeplerle yavaşlayan işlerinizi toparlamanızda size destek verebilir.

İlişki:

İlişkilerinizde kendi içinize kapanma, partnerinize karşı mesafeli ve soğuk davranma eğiliminde olabilirsiniz. Yaşadığınız sıkıntıları açıkça paylaşmak yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir. Yalnız Balıklar için hayatlarında radikal kararlar alacakları, geçmişin yüklerini tamamen temizlemeden yeni bir kalıcı ilişkiye başlamak istemeyecekleri bir cumartesi günü.