Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün arkadaşlarınızla vakit geçirmek, sosyal organizasyonlara katılmak ve geleceğe umutla bakmak adına Ay'ın Aslan burcu enerjisinden faydalanabilirsiniz. Ne var ki, uzaklar, eğitimler ve hayata bakış açınızı ilgilendiren alandaki Güneş'in Satürn ile yapacağı sert açı, günlük koşturmacalarınız ve sağlığınız konusunda sizi biraz sınırlayabilir. Enerjinizi dengeli kullanmalısınız.

Kariyer:

Yurt dışı bağlantılı işler, ticaret, medya veya akademik konularda üzerinde çalıştığınız projelerde bürokratik engeller ya da gecikmeler yaşanabilir. İş ortamınızdaki iş yükünün artması zihinsel olarak yorulmanıza neden olsa da her bir ayrıntı üzerinde dikkatle durmanız gerekecektir. İş çevrenizle ve geçmişte oluşturduğunuz profesyonel bağlarla olan diyaloglarınızda net ve resmi kalmalısınız.

İlişki:

Farklı şehirlerde olan ya da farklı kültürlerden gelen partnerler arasında bugün iletişimsel mesafeler veya zamanlama sorunları baş gösterebilir. Anlayışlı olmak bağı koruyacaktır. Yalnız Teraziler için vizyonlarını ve hayat felsefelerini paylaşabilecekleri, olgun duruşuyla rehberlik edebilecek insanlara karşı bir çekim hissetme potansiyeli yüksek.