Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Cumartesi İkizler Burcu Yorumu

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Burcu

Günlük Yaşam:

Güneş burcunuzda ilerlerken enerjinizi yükseltiyor ancak bugün kariyer ve sorumluluklar gezegeni Satürn ile yapacağı sert açı, üzerinizde zihinsel bir baskı yaratabilir. Hayatınızla ilgili almak istediğiniz kararlarda kendinizi engellenmiş veya yalnız hissedebilirsiniz. Ay'ın Aslan burcundaki varlığı iletişim trafiğinizi hareketlendirse de kelimelerinizi seçerken özenli olmalısınız.

Kariyer:

Kariyerinizde ve geleceğe yönelik hedeflerinizde otorite figürleriyle, yaşça büyük kişilerle ya da üstlerinizle olan ilişkilerinizde zorlanmalar yaşanabilir. Sunduğunuz fikirlerin eleştirilmesi moralinizi bozmamalı; aksine projelerinizdeki eksik kalan ayrıntı unsurlarını tamamlamak için bu eleştirileri bir fırsat olarak görmelisiniz. Mesleki çevrenizdeki insanlarla mesafeli ama saygılı bir ton tutturmanız faydanıza olacaktır.

İlişki:

İlişkilerinizde kendinizi doğru ifade etmekte zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Partnerinizin size karşı fazla eleştirel veya talepkar yaklaşması aranızda bir mesafe hissi doğurabilir. Yalnız İkizler burçları, burçlarındaki Güneş enerjisiyle dikkat çekseler de bugün başlayacak ilişkilerin yoğun sorumluluklar getirebileceğinin bilincinde olmalıdır.