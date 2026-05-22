Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün Ay'ın karşıt burcunuz Aslan'daki seyri, odağınızı tamamen eşinize, sevgilinize ya da yakın arkadaşınıza çeviriyor. Güneş'in Satürn ile yapacağı kare açı ise aşk hayatınız, çocuklarınız veya hobileriniz için harcamak istediğiniz bütçe konusunda bazı kısıtlamalarla karşılaşabileceğinize işaret ediyor. Hayattan keyif alırken gerçekçi sınırları unutmamalısınız.

Kariyer:

Yaratıcı projeleriniz, sanatsal faaliyetleriniz veya bireysel girişimleriniz bugün finansal engellere takılabilir ya da beklediğiniz onaylar gecikebilir. Projelerinizin maliyet hesaplamalarındaki tüm ayrıntı detaylarını netleştirmelisiniz. İş dünyasındaki geniş çevreniz ve geçmişteki güçlü iş birlikleriniz, bu finansal darboğazı aşmanız için size alternatif yollar sunabilir.

İlişki:

Aşkta partnerinizle aranızda ego savaşlarının yaşanabileceği bir gün. Kendi istekleriniz ile partnerinizin sınırları çatışabilir; birbirinizin özgürlük alanlarına saygı duymalısınız. Yalnız Kovalar için girdikleri ortamlarda dikkat çekseler de karşılarına çıkacak kişilerin duygusal olarak mesafeli veya hayatında yoğun sorumlulukları olan kişiler olması muhtemeldir.