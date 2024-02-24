Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, bugün detaylı şekilde gelecek planları yapabilir, maddi kazancınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Güvendiğiniz insanlarla birlikte hareket edin. Bu şekilde daha sağlam adımlar atmış olursunuz. İç sesinizi önemseyin ve sezgilerinizin peşinden gidin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık duyurdu: Bugün itibarıyla hesaplara aktarılıyor
- AKP'nin 'Ankara' anketinde büyük fark
- 'Pazartesi o açılışa gideceğim!'
- Oğan ile AKP yerelde de 'işbirliği' yaptı
- Ahmet Ercan'dan 'Bursa' açıklaması
- 'Okulda düştü' denildi, beyin kanaması geçirdi
- Özgür Demirtaş'tan 'Tansu Çiller' yorumu
- 'Boşalan kadroları bölüştürüyorlar...'
- Beş ankette önde!
- Twitch'e erişim engeli getirildi