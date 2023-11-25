Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Kasım 2023 - 17:03

Güncelleme: 25 Kasım 2023 - 17:03

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Kafanıza taktığınız konuları iç dünyanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. İnsanlara karşı olan güven duygunuzun sarsıldığını hissedebilirsiniz. Enerjinizi düşüren ne varsa vazgeçmelisiniz ki yeni kapılar açılsın.



