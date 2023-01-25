Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, işlerinizi ne kadar hızlandırmaya çalışsanız da aksilikler çıkıyor. İş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlar, rutin hayatın kontrolü elinizden kayıp gidiyor. Sabırsız olmayın. İşlerinizin yoluna gireceği bir zaman mutlaka var. Sağlığınızı kontrol ettirin, kendinize odaklanın.