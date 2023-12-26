Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Aralık Çarşamba Akrep burcu Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün eğitim, uzak seyahatler, hukuki konular veya ticari konular gündemde olabilir sevgili akrepler. Yeni anlaşmalar, önemli görüşmeler için uygun bir gün. Ekonomik konularla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de bina çöktü!
- Bahçeli'den Özel'e açık tehdit!
- Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar' yorumu
- Ersan Şen, Özgür Özel'i hedef aldı
- Çağla Şıkel gözyaşlarına boğuldu
- DEVA’lının saadet zinciri
- 'PKK'nın adını anmayan Erdoğan'dır!'
- Kızıl Goncalar'daki o sahne gündem oldu
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!