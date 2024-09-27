Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, mücadele ile geçen günleriniz bugünlerde size boşuna kürek çektiğiniz algısını vermiş olabilir. Biraz daha sabretmek yerine birşeyleri olduğu gibi kabul etme moduna geçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sağlığınızdan olacaksınız.
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